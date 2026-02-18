El Ayuntamiento de Sevilla y la República Checa refuerzan vínculos para impulsar la inversión y la cooperación cultural

Reunión entre el presidente del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés, con el embajador de la República Checa en España, Libor Secka, en la Casa Consistorial. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés, ha mantenido un encuentro institucional en la Casa Consistorial con el embajador de la República Checa en España, Libor Secka. La reunión ha servido "para sentar las bases de una agenda común destinada a fortalecer las relaciones bilaterales entre la capital hispalense y el país centroeuropeo".

Durante la recepción, han analizado el estado de la inversión checa en Sevilla, al tiempo que han subrayado el interés mutuo por explorar nuevos nichos de mercado y fomentar el intercambio empresarial. Alés ha trasladado la disposición de la ciudad para posicionarse como un destino estratégico para el capital checo, especialmente en sectores de innovación y servicios, destaca el Consistorio en una nota de prensa.

Uno de los puntos clave del encuentro ha sido el análisis de la actividad social en ambas sociedades. En este sentido, Alés, en su doble condición de delegado de Fiestas Mayores, ha expuesto el papel fundamental que desempeñan las hermandades de Sevilla.

"Las Hermandades no son solo una expresión de fe o cultura, sino el pulmón social de nuestra ciudad, llegando donde muchas veces no alcanzan las instituciones", ha destacado Alés, señalando este modelo de asociacionismo como un referente de cohesión para la ciudad.

FUTURO DE COOPERACIÓN

Por su parte, el embajador ha insistido en la voluntad de su gobierno de estrechar los lazos con Sevilla a través de la conexión con diversas ciudades checas. El objetivo es crear puentes que faciliten el flujo de talento, turismo y cultura entre ambas regiones.

Como resultado de esta visita, ambas partes se han comprometido a mantener futuras reuniones temáticas divididas en dos ejes principales: eje económico, para concretar proyectos de inversión y desarrollo comercial y eje cultural, para el intercambio de tradiciones y la promoción de actividades artísticas conjuntas.