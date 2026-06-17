El Ayuntamiento de Sevilla retoma la repavimentación de la Avenida de la Constitución desde Alemanes al Banco de España

Vallado del tramo de la Avenida de la Constitución objeto de actuación - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha retomado las obras de mejora del pavimiento de la Avenida de la Constitución; en esta ocasión, en el tramo comprendido entre la calle Alemanes y el Banco de España, a la altura de la fuente de Mercurio, dado que en los últimos metros de esta importante vía se actuará conforme avance en ese punto la rehabilitación de la Plaza Nueva, tal como aclaran fuentes municipales a Europa Press.

Estas obras, que se iniciaron junto a la Puerta de San Miguel de la Catedral, se retomaron el pasado 13 de abril, tras terminar la Semana Santa, y se paralizaron al llegar al cruce de Alemanes con García de Vinuesa. Los trabajos en el pavimento se habían concentrado desde enero en las losetas entre los raíles del tranvía.

Estas actuaciones tienen como objetivo sustituir las actuales losetas por adoquines, con el objetivo de unificar el pavimento, mejorar la estética de esta vía principal y garantizar la seguridad de peatones y usuarios.

La avenida de la Constitución presenta también en este nuevo tramo objeto de actuación hundimientos y fracturas en numerosos puntos, lo que supone un riesgo para los peatones. Las losetas instaladas en su día "no tuvieron el resultado esperado y requerían una solución definitiva", como aseguraba entonces el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa.

El adoquín que se instala en la Avenida de la Constitución es un material "más adecuado, de mayor calidad y durabilidad", cuya resistencia ya ha sido probada con anterioridad en este mismo entorno. En este sentido, el pasado mes de agosto, la Gerencia de Urbanismo ejecutó un primer tramo de adoquinado en el entorno del Sagrario de la Catedral, "como experiencia previa para comprobar su comportamiento", antes de acometer la actuación completa entre las vías del Metrocentro.

Al respecto, desde el inicio de las obras, la última parada del servicio del tranvía se sitúa en el Archivo de Indias.