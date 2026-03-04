Ayuntamiento Sevilla saca este jueves las entradas gratuitas para el mapping por el aniversario de la boda de Carlos V

Desfile teatralizado por el 500 aniversario de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla pone a disposición de la ciudadanía, a partir del jueves 5 de marzo, las entradas para asistir a la recreación del enlace entre el emperador Carlos V e Isabel de Portugal, unos de los eventos dentro programa conmemorativo por el 500 aniversario de la boda celebrada en Sevilla en 1526.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, las entradas podrán adquirirse exclusivamente en la taquilla del Real Alcázar, situada junto a la puerta del Apeadero, desde el 5 de marzo, a las 18,00 horas, hasta completar aforo.

La actividad tendrá lugar dentro del Real Alcázar y correrá a cargo de la compañía Teatro Clásico de Sevilla. La recreación, que tiene una duración aproximada de 45 minutos, se representará con dos pases el 11 de marzo (a las 21,00 y a las 22,15 horas) y se repetirá el 12 de marzo con otros dos pases en el mismo horario.

El delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha explicado que "Sevilla está celebrando de una forma muy especial este gran episodio de nuestra historia, que tendrá su fecha central la próxima semana, el 11 de marzo, cuando se cumplirán 500 años de esta boda".

"Tras el gran desfile del pasado sábado, que contó con una asistencia multitudinaria de sevillanos, sumamos esta propuesta cultural para poner en valor nuestro patrimonio y nuestra capacidad de emocionar desde un lugar único como el Real Alcázar", ha señalado.

El videomapping, de 12 minutos, se celebrará del 11 al 15 de marzo, con seis pases diarios cada media hora a partir de las 20,30 horas, con un aforo estimado de 2.000 personas por pase. Además, el viernes 13 y el sábado 14, las proyecciones comenzarán a las 20:15 horas para incorporar un pase adicional cada día.

El espectáculo se apoya en fuentes históricas como los trabajos de Juan de Mata Carriazo y contará con banda sonora original, locución e iluminación artística diseñadas expresamente para esta obra.

Asimismo, el 11 de marzo, día exacto de la efeméride, la inauguración incorporará un acompañamiento especial con fuegos artificiales integrados en el discurso narrativo en los seis pases programados para esa jornada.