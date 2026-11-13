El Ayuntamiento de Sevilla y el torero Juan Ortega firman una declaración conjunta para promocionar la tauromaquia

El torero Juan Ortega, junto a los delegados de Fiestas Mayores, Manuel Alés, y el delegado de Cartuja, Parques Innovadores, Movilidad, Economía y Comercio, Álvaro Pimentel en la firma del acuerdo municipal en defensa de la tauromaquia. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla y el torero Juan Ortega Pardo han suscrito una declaración conjunta de intenciones para la promoción y difusión de la cultura taurina y el patrimonio de la ciudad.

Según ha detallado el Consistorio en un comunicado, el acuerdo, firmado por el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, y el diestro sevillano, se ha enmarcado en la estrategia municipal 'Sevilla, ciudad taurina', presentada en septiembre de 2025.

En este sentido, Manuel Alés, ha subrayado que "la tauromaquia es un elemento indisoluble de la identidad sevillana y un motor de desarrollo económico, turístico y de creación de empleo de primer orden para la capital de Andalucía".

"Que un torero del prestigio y la trayectoria de Juan Ortega, trianero de nacimiento y vinculado como pocos al alma de nuestra ciudad, se sume a la marca 'Sevilla, ciudad taurina' es una excelente noticia y un respaldo de enorme valor para el proyecto que este Gobierno municipal viene impulsando desde el minuto uno", ha esgrimido el delegado.

Al hilo, ha afirmado que Juan Ortega "va a contribuir a algo fundamental, que es el relevo generacional y la transmisión de este arte a los más jóvenes, con charlas y talleres dirigidos a aficionados y centros de formación taurina". "Y lo hará además poniendo su imagen y su prestigio al servicio de la proyección internacional de Sevilla como ciudad taurina por excelencia. Es, en definitiva, un compromiso cívico que engrandece la ciudad", ha finalizado.