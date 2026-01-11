El Ayuntamiento de Sevilla transforma la barriada Santa María, en Triana, cumpliendo con una "demanda histórica"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, visita las obras en la barriada Santa María, en Triana. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, está llevando a cabo las obras de reurbanización de la barriada de Santa María, situada en el Distrito Triana, dando respuesta a una "demanda histórica" de los vecinos de esta zona. Se trata de una actuación "largamente reivindicada" y que, tras décadas sin intervenciones por parte de anteriores gobiernos municipales, es abordada ahora por el equipo de gobierno encabezado por José Luis Sanz.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, el primer edil ha destacado que "gracias a estos trabajos se solucionarán los problemas de accesibilidad que presentaba hasta ahora el espacio urbano, dando lugar a un entorno peatonal más amable y contribuyendo de manera directa a la mejora de la calidad de vida de los vecinos de Santa María".

En concreto, la intervención contempla la renovación completa de la solería de la zona peatonal, que contará con un nuevo pavimento, así como la sustitución del mobiliario urbano actualmente existente. Asimismo, se ha procedido a la demolición de dos estructuras circulares en desuso, que serán reemplazadas por alcorques en los que se plantarán árboles, "con el objetivo de incrementar las zonas de sombra y mejorar el confort urbano".

Asimismo, Sanz ha subrayado que esta actuación "supone el primer paso de un proyecto más amplio de reurbanización integral de toda la barriada de Santa María, que incluirá también la mejora de las calles Virgen de las Torres y Fray Tomás de Berlanga".

En suma, en los dos últimos años en el barrio de Triana, el gobierno municipal ha realizado o tiene en marcha Pagés del corro, con una remodelación del compás de San Jacinto; recuperación del monumento de Rodrigo de Triana y reurbanización de Gustavo Bacarisas; San Vicente de Paúl; Castilla; San Joaquín, junto a la colocación de pavimentos en el paseo Vincent Van Gogh; plaza Virgen de los Dolores y el entorno de la parroquia; Juan Díaz de Solís; Evangelista; Esperanza Triana; Plaza Marcelino Champagnat; futuro Parque del Turruñuelo; Rubén Darío; glorieta Blas Infante; República Argentina; recuperación del parking de Monte Pirolo; Jerónimo Pou; parque Infantil Barriada de los Ángeles y plaza Joaquín Arbide.