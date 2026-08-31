Ayuntamiento de Sevilla urge a Subdelegación una reunión para acabar con los apedreamientos a autobuses en las Tres Mil

Archivo - Autobús del servicio municipal en una imagen de archivo. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sevilla, Ignacio Manuel Flores, ha solicitado una reunión urgente al subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, para coordinarse al respecto de la seguridad del transporte público a su paso por el Polígono Sur, tras un nuevo apedreamiento a un vehículo de línea este pasado domingo.

En una carta emitida por el Consistorio a la que ha tenido acceso Europa Press, Flores ha detallado que este pasado domingo se ha producido el último de los sucesos, cuando un autobús que circulaba por la confluencia de las calles Orfebre Cayetano González y Sebastián Bandarán, recibió el impacto de un adoquín, sin que haya que lamentar daños personales. "Aunque en esta ocasión no se produjeron daños personales, la gravedad de los hechos exige una respuesta preventiva, coordinada y contundente", ha añadido.

En este sentido, la administración local ha asegurado que mantiene su compromiso de "garantizar un servicio público esencial", pero ha defendido que ningún trabajador "debe asumir el riesgo de sufrir una agresión durante el desempeño de sus funciones", así como los usuarios del servicio.

Por ello, ha considerado "necesario" analizar conjuntamente la situación para acordar medidas concretas "que refuercen la prevención y la presencia policía", de manera que faciliten la identificación de los responsables y "aseguren la prestación del servicio con las debidas garantías". "La coordinación entre el Ayuntamiento y Subdelegación del Gobierno resulta imprescindible", ha sostenido el delegado, que ha invitado que en la futura reunión participen las personas responsables de las instituciones y servicios implicados.