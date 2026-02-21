El Ayuntamiento termina el parque infantil "inclusivo" de la calle Japón en Sevilla Este

Nuevo parque "inclusivo" en la calle Japón, en Sevilla Este. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Arbolado, Parques y Jardines, ha culminado la instalación del nuevo parque infantil inclusivo de la calle Japón, que ha contado con una inversión de 132.300 euros. Esta actuación se enmarca en el programa municipal de implantación de áreas de juego accesibles e integradoras en distintos puntos de la ciudad.

En una nota de prensa, el Consistorio ha explicado que el nuevo espacio incorpora estructuras multijuego accesibles, plataformas conectadas mediante rampas, paneles sensoriales, elementos de estimulación táctil y visual, juegos de equilibrio y zonas de encuentro, así como columpios con asiento inclusivo y cesta nido. Todo el conjunto dispone de pavimento continuo amortiguador de seguridad y materiales de alta resistencia y durabilidad, con amplias garantías estructurales, garantizando así la calidad y longevidad de la instalación.

Este modelo de parque inclusivo ya está implantado en la calle Graham Bell (Distrito Triana-Los Remedios) y en la plaza Farmacéutica Margarita González (Distrito Bellavista-Este-Torreblanca). Además, se encuentran en fase final los nuevos espacios del Parque de la Rosaleda (Distrito San Pablo-Santa Justa) y los Jardines de la Buhaira.

En paralelo, el "gran parque infantil singular" de la calle Fernanda Calado Rosales, en Sevilla Este, afronta ya su fase final de ejecución. Esta actuación, con una inversión superior a los 500.000 euros, transformará el entorno con una gran área tematizada inspirada en la aviación, organizada en diferentes zonas de juego adaptadas a distintas edades y capacidades, con itinerarios accesibles, pavimento amortiguador continuo y grandes elementos de juego simbólico.

Asimismo, el Ayuntamiento ha iniciado la construcción de un nuevo parque infantil temático en Sevilla Este que contará con una gran ballena gigante como elemento central de juego. La actuación dispone de un presupuesto de 152.000 euros y un plazo de ejecución estimado de dos meses, e incluirá nuevos juegos, pavimento de seguridad y una configuración singular pensada para reforzar la oferta infantil del distrito.

Por otro lado, el Consistorio licitará por 220.325 euros la segunda fase de renovación y ampliación del parque infantil de la calle Ontur, en el Parque Alcosa. Esta intervención permitirá ampliar la zona de juegos, incorporar dos nuevos elementos infantiles valorados en 100.000 euros, renovar el pavimento, mejorar el vallado de seguridad infantil y ampliar la instalación de toldos para generar sombra en la mayor parte del recinto.

Esta actuación da continuidad a la primera fase ejecutada en junio de 2025, que supuso una inversión de 175.000 euros para instalar una primera zona de sombra mediante toldos y renovar completamente un área de juegos. En conjunto, ambas fases alcanzarán una inversión cercana a los 400.000 euros en un espacio en el que desde 2018 solo se habían destinado aproximadamente 40.000 euros, pese al crecimiento de familias en la barriada.

La delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón ha destacado que "con estas actuaciones, el Gobierno municipal continúa desplegando una red de áreas infantiles modernas, inclusivas y de calidad en distintos barrios de la ciudad, reforzando su compromiso con una Sevilla pensada para la infancia y las familias".