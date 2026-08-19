Aznalcóllar (Sevilla) habilita un censo de damnificados por el incendio de Niebla (Huelva) para coordinar ayudas

El Alcalde de Aznalcóllar Juan José Fernández Garrido atiende al teléfono en el PMA del incendio de Niebla tras la llegada del fuego a su término municipal. Imagen de archivo - Francisco J. Olmo - Europa Press

AZNALCÓLLAR (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Aznalcóllar (Sevilla) ha puesto en marcha un censo oficial dirigido a empresas, autónomos o particulares, así como a las actividades de agricultores, ganaderos o apicultores que se hayan visto afectados por el incendio forestal de Niebla (Huelva) para coordinar junto a la Oficina Comarcal Agraria (OCA) y el resto de instituciones posibles ayudas.

Según ha detallado el alcalde del municipio, Juan José Fernández, en un video en la red social Facebook consultado por Europa Press, se trata de un formulario oficial de comunicación simplificada de daños agrarios, para el que tendrán que aportar datos personales, de la explotación y las pérdidas.

Asimismo, el primer edil ha recomendado aportar fotos, facturas, partes del seguro, informes veterinarios o los documentos de la PAC/Sigpac, para un trámite que se puede presentar de manera telemática a través de la Sede Electrónica municipal, así como en las oficinas del Consistorio.

Al hilo, ha indicado que este censo es un trámite administrativo y técnico "imprescindible" para que los órganos competentes de la Junta de Andalucía puedan evaluar los daños y activar las ayudas.

PETICIÓN DE ZONA CATASTRÓFICA

Por otro lado, el alcalde ha adelantado que en los próximos días se celebrará una reunión entre los alcaldes y las administraciones autonómicas y estatal para "marcar o explicar la hoja de ruta a seguir con los pueblos que hemos sido afectados".

Un asunto que ha reconocido ya estar hablando entre los ediles, y que a falta de fecha, la propuesta del Ayuntamiento de Aznalcóllar será tramitar la solicitud de declaración de zona catastrófica, algo necesario según Fernández para "funcionar con más rapidez, más agilidad y, por supuesto, más particularidad".