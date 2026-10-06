La Junta aprueba este miércoles la Primera Estrategia del viñedo y el vino de Andalucía 2028-2031

Archivo - Reunión del Consejo de Gobierno andaluz presidida por Juanma Moreno. Archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tiene previsto aprobar este miércoles, 7 de octubre, una propuesta de acuerdo por el que se aprueba la formulación de la Primera Estrategia del viñedo y el vino de Andalucía 2028-2031.

Según figura en el orden del día de la sesión, consultado por Europa Press, el Ejecutivo andaluz en su sesión celebrada habitualmente los miércoles prevé, además, aprobar una propuesta de acuerdo sobre la formulación de la II Estrategia Andaluza de Ciberseguridad 2027-2030.

Del mismo modo, el Consejo de Gobierno tomará conocimiento de la concesión de subvenciones destinadas a la adquisición de instrumentos musicales para las bandas de música radicadas en Andalucía, convocadas mediante Orden de 7 de abril de 2026, de la Consejería de Cultura y Deporte.

En la reunión también se tomará razón del informe de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural sobre la situación hidrológica de la Comunidad Autónoma de Andalucía a 7 de octubre de 2026, así como de las personas y entidades galardonadas con los Premios Andalucía del Turismo 2026.

Cabe mencionar de igual forma la propuesta de acuerdo por el que se tomará conocimiento de las actuaciones realizadas por la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, y la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad en relación con el Proyecto 'Prioridad al bienestar y salud mental de los niños, niñas y adolescentes: abordaje de las necesidades de salud mental y bienestar emocional de niños, niñas y adolescentes en el sistema de protección en Andalucía'.

Por último, el Ejecutivo andaluz prevé estudiar las principales líneas de actuación desarrolladas por el Instituto Andaluz de la Juventud durante el verano de 2026, así como del balance de resultados de la 'Campaña de Verano 2026' de la Empresa Pública Inturjoven, S.A. y, además, la concesión de subvenciones destinadas a la adquisición de instrumentos musicales para las bandas de música radicadas en Andalucía, convocadas mediante Orden de 7 de abril de 2026, de la Consejería de Cultura y Deporte.