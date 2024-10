El Banco de Alimentos de Sevilla solicita 4.000 voluntarios para la próxima campaña de recogida el 22 y 23 de noviembre

SEVILLA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los próximos días 22 y 23 de noviembre la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla lanzará un año más su Gran Recogida de Alimentos 2024 en toda la provincia. Para llevar a cabo esta acción, la fundación precisa de la participación de más 4.000 personas voluntarias. Leopoldo Parias, que asume por primera vez esta recogida como presidente de la fundación, anima y busca la colaboración activa de la sociedad sevillana a que participen en una de las acciones "más importantes" de captación de recursos del Banco de Alimentos.

"Con tan solo cuatro horas en un supermercado podemos conseguir que el Banco de Alimentos siga atendiendo a más de 33.000 personas en Sevilla", ha destacado. También ha añadido que el papel del voluntariado es "fundamental" para recoger, informar y animar a los donantes a realizar las aportaciones. "Hemos comprobado que en las tiendas en las que contamos con la presencia de personas voluntarias los resultados obtenidos son mucho más altos. Sabemos que ver el peto azul del Banco de Alimentos es el principal indicador de que el Banco de Alimentos necesita ayuda", ha explicado.

Además, este año se agrava la demanda, ya que los Bancos de Alimentos han dejado de recibir los productos procedentes del Programa Europeo de Ayuda a las Personas más Desfavorecidas (FEAD). No obstante, señala que en el Banco de Alimentos de Sevilla, la fundación ha podido mantener durante el primer semestre del año la misma cantidad de productos entregados entre sus entidades colaboradoras. "Pero eso no significa que no tengamos que seguir apelando a la solidaridad de la ciudadanía en este tipo de campañas, ya que no tenemos garantizado el suministro de alimentos de cara al 2025", ha señalado Parias.

Bajo el lema 'Tu ayuda alimenta la esperanza', la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla realiza un llamamiento a la población de la provincia a que nuevamente participen en esta acción de recogida de alimentos junto a sus familiares, amistades o compañeros de sus organizaciones o empresas.