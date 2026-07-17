El Bar Arenal Ventura recibe la placa que lo distingue como "Establecimiento Emblemático de la Ciudad de Sevilla"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, entregando la placa de establecimiento emblemático de la ciudad al responsable del Bar Ventura - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha hecho entrega este viernes de la placa que distingue al Bar Arenal Ventura como "Establecimiento Emblemático de la Ciudad de Sevilla", un reconocimiento que le fue concedido por el Ayuntamiento en 2024 y que pone en valor la trayectoria, durante más de 80 años, de "uno de los establecimientos más representativos del barrio del Arenal y de la historia de la hostelería sevillana".

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, durante una visita al establecimiento, Sanz ha destacado que con esta placa se reconoce el "enorme valor patrimonial, cultural y humano que representa para Sevilla". "El Bar Ventura forma parte de la memoria colectiva de generaciones de sevillanos y de quienes visitan nuestra ciudad", ha celebrado.

Fundado el 4 de diciembre de 1944 por Ventura Pérez, natural de Palencia, el establecimiento ha permanecido durante más de ochenta años como un referente de la ciudad. En la actualidad es la tercera generación de la familia, los hermanos Raquel, Cristina, Ventura y Patricia Pérez Armíger, la que mantiene vivo el legado familiar, conservando la esencia que ha convertido al Ventura en un símbolo del Arenal.

En contexto, este distintivo reconoce a negocios con más de cuarenta años de actividad que destaquen por el "carácter singular de su actividad" o por el "valor del inmueble que ocupan." En el caso del Ventura, el reconocimiento distingue también su ubicación en un edificio centenario, protegido por el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Sevilla, que conserva prácticamente intacta su distribución y numerosos elementos originales desde hace 80 años.

En esa línea, Sanz ha afirmado que "entrar en el Ventura es entrar en un pedazo de la historia de Sevilla", dado que conserva su barra original con molduras de bronce y apoyabrazos de caoba, su azulejería histórica, los antiguos tiradores de cerveza o las piezas que decoran sus paredes convierten este establecimiento en un auténtico patrimonio vivo que merece ser protegido y reconocido.

El alcalde también ha subrayado el "profundo arraigo social" del establecimiento. "El Ventura es mucho más que un bar. Es un brazo más de las hermandades del Arenal, un lugar de encuentro para cofrades durante todo el año y una auténtica segunda casa para estas corporaciones", ha añadido.

Asimismo, ha destacado su estrecha vinculación con el mundo taurino, recordando la figura de Ventura Pérez, hijo del fundador, histórico alguacilillo de la Real Maestranza durante más de quince años.