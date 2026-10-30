El Bellas Artes de Sevilla incorpora 'El Marqués de Arco Hermoso y su Familia', "obra máxima" del romanticismo sevillano

Archivo - Detalle de la fachada del Museo de Bellas Artes. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Bellas Artes de Sevilla va a incorporar la obra 'El Marqués de Arco Hermoso y su Familia', del pintor Antonio Cabral Bejarano, un lienzo que el profesor Enrique Valdivieso en su monografía sobre el artista califica como "la obra máxima en el retrato en época romántica en Sevilla" y "una de las más notables pinturas" realizadas en todo el territorio español en dicha época.

El Ministerio de Cultura, a petición de la Consejería de Cultura que dirige Patricia del Pozo, ha adquirido el cuadro por 160.000 euros, tal y como figura en el portal de licitaciones y ha confirmado el Ministerio de Ernest Urtasun a Europa Press. La pintura retrata a José Ruiz del Arco y Ponce de León (1793-1857), IV marqués de Arco Hermoso, y a su esposa María de los Dolores de la Hoz y Guzmán Pacheco Urtusaustegui. Junto a ellos, sus tres hijos.

Completa la composición, en el lateral derecho, una sexta figura, una criada de la que se desconoce su nombre pero que debió ser lo suficientemente cercana a los marqueses como para merecer figurar en tan importante lienzo familiar. Sin duda, según Valdivieso, "se puede considerar como el retrato colectivo por antonomasia en la Sevilla romántica, como el de Gustavo Adolfo lo es para el retrato individual". El Marquesado de Arco Hermoso estuvo vinculado al origen y la gestión de la pinacoteca sevillana en sus primeros años, cuando el museo fue fundado por Real Orden en septiembre de 1835.