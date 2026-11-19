Vivienda de Carmona afectada por el derrumbe del techo. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Cpeis) la Provincia de Sevilla han sido movilizados durante la madrugada de este jueves para atender dos emergencias registradas en el núcleo de Torre de la Reina, en Guillena, y en Carmona.

Según han confirmado fuentes de Diputación, a las 4,03 horas, la Sala del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) del Consorcio ha recibido, a través del servicio de emergencias 112 Andalucía, un aviso por un posible incendio de chimenea en un inmueble situado en la calle Roble, en Torre de la Reina.

En este contexto, las primeras informaciones han apuntado a un incendio originado en el conducto de extracción de humos de la cocina de un establecimiento de hostelería, con riesgo de propagación a una vivienda colindante cuya cubierta dispone de antiguas vigas de madera, por lo que se han activado inicialmente los parques de bomberos de Gerena y Santiponce.

A su llegada, los efectivos comprobaron que el incendio se había propagado a la vivienda anexa a través de las vigas de madera del techo, ante lo que se movilizaron también dotaciones de los parques de La Rinconada y Sanlúcar la Mayor, además del mando de guardia.

Por el momento, a las 07,00 horas, los cuatro parques continuaban interviniendo en el lugar, desarrollando labores de extinción y control para evitar la propagación del incendio a otras zonas del inmueble.

DERRUMBE DE UN TECHO EN UNA VIVIENDA DE CARMONA

Por otro lado, a las 5,03 horas, la Sala Cecop ha recibido un segundo aviso procedente del 112 Andalucía, alertando del derrumbamiento del techo de un dormitorio en una vivienda situada en la calle Andalucía, en Carmona, con una persona atrapada entre los escombros.

Ante el aviso, se movilizaron efectivos de los parques de bomberos de Carmona y Mairena del Alcor, junto con el mando de guardia, que a su llegada procedieron al rescate de un hombre de aproximadamente 65 años que había quedado atrapado entre los escombros en el interior de su dormitorio.

Según una primera evaluación, ha presentado lesiones en un brazo y tras realizar las labores de rescate, los efectivos de ambos parques han regresado sus respectivas instalaciones. El mando asesoró a Policía Local para acotar el entorno de la vivienda, ante el riesgo de nuevos desprendimientos.

En ambos incidentes se ha contado con la activación de los servicios sanitarios del 061, Policía Local y Guardia Civil, en coordinación con el servicio de emergencias 112 Andalucía y la Sala Cecop del Consorcio.