Bomberos de Alcalá (Sevilla) y el Ayuntamiento lanzan la campaña 'Tu Hogar, Tu Vida' para prevenir incendios domésticos

Bomberos de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

Bomberos de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y el Ayuntamiento han puesto en marcha la campaña 'Tu Hogar, Tu Vida', destinada a fomentar la autoprotección contra incendios en el ámbito doméstico. Como parte de esta iniciativa, operarios del Centro de Emergencias visitan estos días los distintos distritos de la ciudad para impartir talleres formativos con consejos prácticos que ayuden a evitar siniestros en casa, especialmente en invierno, cuando aumenta el uso de calefacción y el consumo eléctrico.

Según ha informado la institución provincial en una nota, los talleres han comenzado este jueves 11 de diciembre en el Centro Cívico Cultural Sur, continuarán el viernes 12 en el Distrito Silos-Zacatín y se desarrollarán el lunes 15 en el Distrito Norte, todos a las 18,00 horas. Asimismo, ha enmarcado que están dirigidos a la población general a través de asociaciones vecinales y otros colectivos de los distritos municipales.

Entre las recomendaciones el Consistorio ha destacado evitar el uso de braseros de carbón o leña, vigilar las conexiones eléctricas, la cocina, el gas, la plancha, el tabaco o las velas encendidas. También se aconseja contar en casa con un detector de incendios, un extintor portátil y una manta apagafuegos. En caso de emergencia, los teléfonos de contacto son 112 y 085.

El delegado de Gobernación, Pedro Gracia, ha subrayado la labor del Parque de Bomberos de Alcalá, "compuesto por profesionales con gran formación y preparación, cuya valiosa labor protege al municipio y a su población", y ha adelantado que el próximo presupuesto incluirá una partida para mejorar su dotación técnica y la incorporación de nuevos efectivos.