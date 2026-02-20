Bomberos, Policía y sanitarios realizan este viernes un simulacro de emergencias en el Paseo Colón de Sevilla

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo del Servicio de Bomberos. - EMERGENCIAS 112 - Archivo

SEVILLA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado de la realización este viernes 20 de febrero de un simulacro del Servicio de Extinción de Incendios de los Bomberos de Sevilla en colaboración con la Policía Local, Protección Civil y 061 ante una situación de emergencia.

El suceso tiene lugar de 12,00 a 13,00 horas en la zona del Paseo Colón, según ha confirmado Emergencias Sevilla en una publicación en sus redes sociales.

Ante este evento, el Consistorio ha pedido a la ciudadanía que "no se alarme" si ve "humo o movimiento inusual" de vehículos de emergencias en la zona durante el mediodía.