El Bono Mairena para disponer de hasta 100 euros en 30 establecimientos se agota en ocho horas

Archivo - - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE - Archivo

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 1 (EUROPA PRESS)

El Bono Mairena 2026 se ha agotado en apenas ocho horas desde la apertura de la campaña, que comenzó a las 00,00 horas de este jueves tras quedar la totalidad de los bonos disponibles agotados aproximadamente a las 08,00 horas, después de que la ciudadanía pudiera registrarse y adquirirlos a través de la aplicación Mairena Bonos.

Según ha detallado el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) en una nota de prensa, el Bono Mairena funciona mediante una aplicación digital y cada persona podía ingresar hasta 50 euros y el Consistorio añadía automáticamente una bonificación de la misma cantidad, hasta un máximo de otros 50 euros, por lo que cada bono podía alcanzar un saldo de hasta 100 euros para utilizar en los establecimientos adheridos.

Asimismo, la campaña ha contado con más de 30 comercios y negocios de sectores como alimentación, librerías y papelerías, restauración, estética, salud, óptica, tecnología, formación, moda, deporte y servicios. Entre ellos figuran Tamtam Percusión, Mercado de Enma, Scientiffic Nutrition, Clínica María de Felipe, Megabits Informática, St James, Provinhostel, Baobab Libros, Papelería Penci, Papelería El Rastro, Reyes Suero, Vinopatas, Laserfit, Óptica Pisa.

Así como Papelería Galileo Galilei, Avanza Sistemas, Mariscos Frescomar, Librería Triana, Peruvian Bakery, Atelier de Bodas, Picazo Clínica Dental, Óptica Ciudad Expo, Anónimo Restaurante, Detalles con Gusto, Vince Centro de Belleza y Bienestar, Papelería Las Margaritas, Clínica Samalea, Samuel Chávez y Bridal Factory Sociedad Li mitada.

En este sentido, el alcalde, Antonio Conde, ha destacado que con el Bono Mairena buscan "apoyar a nuestro pequeño comercio y ayudar a las familias de Mairena con sus gastos". "Este año duplicamos la aportación municipal hasta los 50 euros porque queremos que esta iniciativa tenga un impacto mayor tanto en nuestros comercios como en la economía de nuestros hogares", ha añadido.

El saldo de los bonos adquiridos podrá utilizarse desde este jueves y hasta el 30 de noviembre de 2026 en los establecimientos adheridos. El dinero que no se utilice dentro de este periodo se perderá y la información y las instrucciones para utilizarlo están disponibles en la aplicación Mairena Bonos y en la web municipal.