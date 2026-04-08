Bueno afirma que el Consistorio sevillano "rectifica" a PSOE con el proyecto Santa María del Robledo y da una "solución"

Archivo - El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno. Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, ha asegurado que el actual Gobierno municipal ha "rectificado" la decisión adoptada en su día por el PSOE respecto al proyecto previsto en la parcela de Santa María del Robledo, tras optar por no tramitar el Estudio de Detalle y paralizar la iniciativa. En este sentido, ha señalado a los socialistas como "máximos responsables de esta situación", al tiempo que ha defendido que el Ejecutivo local ha dado "una solución definitiva a los vecinos".

En este contexto, Bueno ha recordado en una nota que el problema en Santa María del Robledo "se originó en 2003 con el PSOE" y ha añadido que, al igual que otros asuntos derivados de "años de parálisis", están siendo "arreglados" por el actual alcalde, José Luis Sanz, quien --según ha afirmado-- "se encontró una ciudad abandonada y hoy la está poniendo en marcha".

Asimismo, ha señalado que el portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, "no soporta ver cómo el actual alcalde está resolviendo en tiempo récord problemas que la ciudad arrastraba desde hace años, incluso décadas", lo que, a su juicio, "pone en evidencia la incapacidad del PSOE y del propio Muñoz para gobernar Sevilla".

En esta línea, ha añadido que "el Gobierno de José Luis Sanz lleva tres años rectificando la gestión del anterior Ejecutivo socialista", al que ha calificado como "el peor de la historia de la ciudad", asegurando que durante sus ocho años "quedó patente su falta de capacidad para gobernar".

Por último, el portavoz del Grupo Popular ha pedido a Muñoz que "respete a los sevillanos, deje de faltar a la verdad y reconozca que Sevilla por fin con un alcalde que está solucionando los problemas de los sevillanos".