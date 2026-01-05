La Cabalgata de Reyes Magos reparte ilusión en las calles de Sevilla a pesar de la aparición de la lluvia a su salida

Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La lluvia ha hecho acto de presencia este lunes durante la salida de la Cabalgata de Reyes Magos organizada por el Ateneo de Sevilla. A partir de las 16,51 horas, una llovizna ha empezado a caer al paso del desfile y se ha prolongado durante varios minutos en diferentes puntos de la ciudad.

Pese a ello, 33 carrozas continúan repartiendo 100.000 kilos de caramelos hasta las 22,15 horas en un recorrido que no ha registrado cambios y que tendrá una zona entre la Glorieta de los Marineros Voluntarios y el Palacio de San Telmo, especialmente habilitada para menores con autismo. Asimismo, en la calle Palos de la Frontera se ha reservado un espacio específico para personas con movilidad reducida.

El Cortejo Real está presidido este año por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien encarna al Rey Baltasar. Por su parte, el vicepresidente de Smartener, Iván Bohórquez Domecq, asume el papel del Rey Melchor, mientras que el director territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra, representará al Rey Gaspar.

Asimismo, el emisario de Sus Majestades, el Gran Visir, es el director gerente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Salvador Fernández Salas.

"SENTIRSE COMO UN NIÑO"

Los tres Reyes Magos han sido coronados en el balcón del Rectorado de la Universidad momentos antes de la salida. Juanma Moreno ha sido coronado por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; Bohórquez ha sido coronado por la rector de la Universidad, Carmen Vargas; y finalmente Zafra ha recibido la corona por parte del arzobispo, José Ángel Saiz Meneses.

El presidente de la Junta, y Rey Baltasar por un día, Juanma Moreno, ha afirmado que ha recuperado emociones y sentimientos "que pensaba que no arraigaban en un hombre de 55 años".

"Sentimientos que son más propios de la infancia, pero que me devuelven a recuerdos, olores, sabores, afectos y emociones que creía que no iba a volver a sentir y que estoy sintiendo en estos días previos a la cabalgata: estoy convencido de que tendrá su culmen y su explosión el próximo martes", ha expresado Moreno

En estas semanas previas, Moreno ha agradecido al Ateneo el "inmenso honor" de representar al Rey Mago en un cortejo "tan importante" que se vive "con una alta intensidad".

Por su parte, el jerezano Iván Bohórquez Domecq, Rey Melchor, ha asegurado que es "un adoptado" en Sevilla y ha mandado un mensaje de "esperanza" a los niños ingresados en los hospitales, a quienes visitaran Sus Majestades cuando termine el recorrido.

"Somos unos meros transmisores de felicidad y tenemos que hacerlo muy bien. Llevamos meses con este fantástico equipo, que es el Ateneo, que no he visto una organización mejor en la vida", ha destacado.

Mientras, Juan Ignacio Zafra, el rey Gaspar, ha mostrado estar "muy ilusionado y muy responsabilizado" ante un día en el que ha afirmado que "va a hacer sacar los mejores sentimientos".

"Es lo que quiero: tener a flor de piel, que se me caiga una lágrima cada vez que sea necesario", ha remarcado.

AUTOBUSES GRATIS Y UNA ESTACIÓN DE METRO CERRADA

Tussam, como hizo el año pasado, será gratuito el día 5 de enero desde las 15,00 horas hasta la medianoche --con excepción de la línea Especial Aeropuerto-- para fomentar el uso del transporte público y agilizar las posibles aglomeraciones.

Por otro lado, debido al cambio de recorrido por las obras en Pages del Corro, se espera una importante afluencia de personas en la Avenida República Argentina, lo que ha justificado el cierre temporal, por seguridad, de la estación Plaza de Cuba del Metro de Sevilla.

De este modo, se procederá al cierre temporal de la estación durante el periodo de máxima concentración de personas en su entorno al paso de la Cabalgata por la avenida República Argentina.

Durante dicho intervalo, la estación permanecerá cerrada, sin entrada ni salida de viajeros, pero los trenes continuarán circulando por el tramo, sin efectuar parada en dicha estación.