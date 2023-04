Cabrera replica al PP que "no existe un programa de inspecciones de locales por sacar vasos a la calle" en Sevilla

El Gobierno local acusa a los populares de "difamar" y "causar malestar al sector"



SEVILLA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobernación, Fiestas Mayores y Área Metropolitana, Juan Carlos Cabrera, ha acusado al candidato del PP de "difamar", de "hablar sin haber escuchado a los hosteleros" y de "causar malestar a los propietarios de los negocios y al propio sector, que se sienten utilizados por José Luis Sanz para su campaña electoral llena de mentiras".

"No existe ningún cambio de normativa, ninguna instrucción, ninguna orden, ni ningún programa de inspecciones de establecimientos por sacar vasos a la calle. No ha cambiado nada desde hace años", ha recalcado Cabrera, quien ha recordado que la ordenanza se aprobó en 2014 --"cuando ostentaba la Alcaldía Juan Ignacio Zoido, del PP"-- y desde entonces, "se acordó modificarla precisamente para favorecer la actividad de establecimientos tradicionales pequeños que no tenían veladores de acuerdo con la normativa", señala en una nota de prensa.

"Así se suprimió la limitación condicionada por el aforo en el interior que había planteado el PP. Con la normativa del PP no estaría el Salvador como está y se modificó para permitirlo. También se amplió el espacio para veladores en vía pública y se permitió el uso de plataformas en aparcamientos. Se ha sido por tanto muy flexible con la hostelería adaptándonos a las circunstancias especialmente por la pandemia", ha subrayado.

En este sentido, el delegado Gobernación ha explicado que la principal limitación que tienen algunos negocios es la accesibilidad. "Es algo que debe cumplirse. Si hay una denuncia porque no se puede pasar por la acumulación de personas bebiendo la policía tiene la obligación de actuar, pero, en cualquier caso, son circunstancias excepcionales", ha apuntado.

Por todo ello, ha resaltado que no hay ninguna campaña, "sólo ha habido actuaciones puntuales en esos y en otros negocios cuando hay un incumplimiento de la norma que es denunciado por otra persona, que supone un grave problema de accesibilidad o que puede interferir en el dispositivo de seguridad de la Semana Santa".

"No consta ninguna denuncia al Vizcaíno --emblemático bar de la calle Feria-- y en los otros casos del Tremendo --en Santa Catalina-- y el Coronado se actuó en Semana Santa debido a las medidas de control específicas de esos días", ha concluido Cabrera.