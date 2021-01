Cabrera ve “irrenunciable” la ampliación de metro y acusa a Pérez de “ser el único que busca la confrontación"

"Pérez se opone al diálogo y la colaboración entre la Junta y el Ayuntamiento para el desarrollo de las líneas 2, 3 y 4"

SEVILLA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El gobierno de la ciudad de Sevilla ha subrayado que la ampliación del metro es "irrenunciable e imprescindible" para el futuro de la ciudad y, por este motivo, se viene trabajando de "forma leal y seria" con la Junta de Andalucía para el impulso de los proyectos de las líneas 2 , 3 y 4.

"El portavoz del PP, Beltrán Pérez, demuestra de nuevo su falta de personalidad y de espacio político al basar su discurso en su interpretación errónea del PMUS de forma consciente. Pérez es el único político que sigue enrocado en la confrontación en torno al metro porque es su única forma de entender la política", apunta en un comunicado el delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, quien recuerda que el gobierno "entregó y explicó el plan de movilidad al grupo del PP en una reunión a la que no asistió Beltrán Pérez demostrando de nuevo su nulo interés" por un tema estratégico para la ciudad.

"El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, lleva años trabajando de forma seria y rigurosa por la ampliación del metro. Ha buscado acuerdos y diálogo con todas las administraciones con independencia de su color político y ha logrado enterrar el clima de confrontación en torno a esta infraestructura que ya sólo mantiene el portavoz del PP. Desde hace años su único empeño es que haya polémicas y confrontación, mientras que para este gobierno el metro y para la Junta de Andalucía sólo saldrá adelante desde el diálogo y la lealtad institucional. Beltrán Pérez está completamente solo en su estrategia", apunta Cabrera.

El delegado lamenta que una "interpretación errónea y aclarada ya por parte del gobierno local se use por parte del portavoz del PP, Beltrán Pérez, para tratar de generar una polémica donde no la hay". "La colaboración y la lealtad institucional con la Junta de Andalucía por parte del Ayuntamiento de Sevilla es total en esta infraestructura. Sevilla tendrá las líneas 2,3 y 4 de Metro desde el consenso y el diálogo, no desde la confrontación barata que tiene como única estrategia Beltrán Pérez", señala Cabrera.

Además, el delegado recuerda que el grupo municipal del PP, al igual otros agentes sociales y económicos y otros grupos, han analizado el PMUS y han asistido a presentaciones, "y todos han entendido que el Ayuntamiento defiende la ampliación del Metro con contundencia como una infraestructura necesaria e imprescindible". "El discurso de Beltrán Pérez no se sostiene. Es el único que quiere seguir confrontando sobre esta infraestructura, el único empeñado en que no haya diálogo entre la Junta y el Ayuntamiento de Sevilla", concluye.