El CADUS celebra la aprobación del sufragio universal a las elecciones al Rectorado de la Universidad de Sevilla

Imagen de la Universidad de Sevilla. Imagen de archivo. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Alumnos y Alumnas de la Universidad de Sevilla (CADUS) ha valorado "como un momento histórico" la introducción del sufragio universal en las elecciones al Rectorado, una demanda del estudiantado que la organización venía reclamando desde hace más de 20 años.

Según ha afirmado el Consejo en una nota de prensa, esta aprobación "es un avance fundamental para la democratización de la institución". Al mismo tiempo, han enmarcado que el pasado curso "más de 10.000 estudiantes participaron en las asambleas sobre los Estatutos de la Universidad de Sevilla".

En el citado comunicado, el CADUS ha trasladado a todas las candidaturas un conjunto de propuestas para reforzar la vida académica y universitaria.

Entre dichas medidas, piden priorizar la formación y la calidad docente frente a un modelo centrado únicamente en la investigación. "No tiene sentido que gran parte de la evaluación siga dependiendo de un solo examen final", han destacado.

Además, han reclamado que se garantice espacios suficientes de bibliotecas y zonas de estudio, además de priorizar el acceso del alumnado, especialmente en épocas de exámenes.

El CADUS ha subrayado su "postura imparcial en este proceso electoral" e invita a las Delegaciones de Estudiantes de los centros a hacer lo mismo.