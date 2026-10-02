La calle Castilla de Sevilla reabre al tráfico tras restaurar su adoquín de Gerena por más de 200.000 euros

Vehículo en la calle Castilla tras su restauración - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha reabierto al tráfico rodado la calle Castilla, una de las principales vías del distrito Triana, tras concluir el proceso de fraguado del nuevo pavimento que ha restaurado su adoquín de Gerena con una inversión de más de 200.000 euros.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la obra ha consistido en la restauración completa del histórico adoquinado de Gerena, un elemento constructivo que define la estética de la calle.

De esta manera, la intervención ha resuelto una "carencia crónica" de infraestructura que afectaba diariamente a vecinos, comerciantes y conductores, ya que el firme de la vía "acumulaba un grave deterioro, con baches que comprometían la circulación "fluida y segura".

En este sentido, el delegado del distrito Triana, Manuel Alés, ha señalado que la calle Castilla "recupera su carácter histórico después de años en los que sus baches ponían en riesgo la seguridad de vehículos y peatones y deterioraban la imagen de esta calle".