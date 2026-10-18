Carrera Casco Antiguo 'CaixaBank' cierra Circuito Divina Seguros del Ayuntamiento de Sevilla con más de 10.000 inscritos

Carrera Casco Antiguo 'CaixaBank' de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Carrera Casco Antiguo "CaixaBank" ha cerrado este domingo el Circuito Divina Seguros de Carreras del Ayuntamiento con la mayor participación del año: más de 10.000 inscritos entre todas las categorías.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, en categoría absoluta masculina la victoria ha sido para Redouan Nouini con una gran marca de 30:06. Tras él, llegaban a meta Ángel Martín, segundo clasificado con un tiempo de 30:52, y Antoine Godin, tercero con 31:41.

En categoría femenina el triunfo se lo ha anotado Laia González, que suma su segunda victoria consecutiva tras imponerse hace dos semanas en la Carrera Nervión San Pablo "El Corte Inglés". González ha parado el crono en 35:34; segunda clasificada ha sido Alejandra Flores (36:20) y tercera Cintia Sánchez (38:43).

En handbike, Javier Reja ha sumado una nueva victoria mientras que en silla de ruedas se ha impuesto Joaquín García por delante de Manuel Afonso.

Está edición de la prueba 5K de Casco Antiguo "CaixaBank" ha tenido carácter solidario a favor de Asaenes Salud Mental Sevilla, que ha participado con un numeroso grupo de corredores para dar visibilidad a esta enfermedad. Tras las pruebas de adultos han tenido lugar las escolares, desde cadetes hasta prebenjamines, también con una alta participación.

Tras la carrera, todos los corredores podrán descargarse de forma gratuita un reportaje de fotos de su participación en la web https://canofotosports.com gracias al patrocinio de Divina Seguros.