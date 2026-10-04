La Carrera Nervión San Pablo de Sevilla homenajea a los enfermos de Piel de Mariposa

Uno de los momentos más emotivos ha sido la llegada a meta de Leo, un niño con Piel de Mariposa que ha realizado el último tramo de la carrera acompañado por la delegada de Deportes, María Tena, y el gerente del IMD, Ricardo Villena. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Carrera Nervión San Pablo El Corte Inglés, cuarta cita del Circuito Divina Seguros que organiza el Ayuntamiento, se ha disputado este domingo con éxito de participación y victorias en categoría absoluta para Alejandro Illán y Laia González. Esta edición ha tenido una atención especial con la asociación Debra con el objetivo de visibilizar la enfermedad Piel de Mariposa y contribuir a la concienciación sobre el problema de los enfermos que la padecen.

Uno de los momentos más emotivos de la mañana ha sido la llegada a meta de Leo, un niño con Piel de Mariposa que ha realizado el último tramo de la carrera acompañado por miembros de la asociación; la delegada de Deportes, María Tena; y el gerente del IMD, Ricardo Villena. En el inicio de la ceremonia de premiación, Leo ha recibido un Giraldillo por parte del Ayuntamiento como reconocimiento a su esfuerzo y espíritu de superación, así como por la visibilidad que da a esta enfermedad, ha informado el Consistorio en una nota.

Otro momento de gran emoción se ha vivido instantes antes de dar la salida a la prueba de 10 kilómetros, cuando se guardó un minuto de silencio en memoria de Carlos García Arco, fundador de Deportemanía y persona muy vinculada al atletismo popular de Sevilla, recientemente fallecido. Tras la carrera, la delegada de Deportes del Ayuntamiento, María Tena, ha tenido un reconocimiento especial para Leo, ha felicitado a los ganadores y además ha querido "hacer extensible la felicitación a todos los participantes, desde los primeros clasificados hasta los niños más pequeños, por la importancia que tiene integrar el deporte en nuestros hábitos".

Alejandro Illán finalizó la carrera con un crono de 31:33, imponiéndose al sprint en la recta de llegada a José Antonio García, segundo clasificado (31:35), y Carlos González, tercero con 31:38. En categoría femenina el triunfo se lo anotó Laia González, que llego a meta en 35:49, por delante de Cintia Sánchez (38:47) y de María Teresa Díaz (39:11) que completaron el pódium de féminas. La victoria en silla de ruedas fue para Joaquín García mientras que los ganadores en handbike han sido Javier Reja y Susana Marín.