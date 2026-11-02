La Carrera Nocturna del Guadalquivir KH-7 de Sevilla, premio al mejor evento deportivo de Andalucía de 2025 - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Andaluza de Gestión del Deporte (Agesport) ha concedido a la Carrera Nocturna del Guadalquivir KH-7, que organiza el Ayuntamiento de Sevilla, el Premio al Mejor Evento Deportivo de Andalucía del año 2025. La Nocturna del Guadalquivir KH-7 alcanzó en la edición de 2025 su récord de participación con 25.000 corredores que además agotaron los dorsales disponibles varios días antes de la prueba.

En una nota de prensa, el Consistorio ha recordado que este récord ya ha sido superado en la edición celebrada este 2026, en la que el Ayuntamiento amplió los dorsales hasta 26.000 y llegare a este cupo máximo también varias jornadas antes de celebrarse "una prueba que no para de crecer y se ha convertido ya en la nocturna más importante de Europa". Junto a la Nocturna del Guadalquivir KH-7, los otros dos finalistas para la concesión de este galardón al premio al mejor evento deportivo organizado en Andalucía en 2025 han sido el Gran Premio de España de MotoGP celebrado en Jerez y el IV Meeting Internacional de Atletismo Ciudad de Málaga.

En este sentido, la delegada de Deportes del Ayuntamiento, María Tena, ha expresado "la doble satisfacción que supone la obtención de este premio, ya que además de reconocer el alto nivel organizativo de la prueba y el trabajo realizado por el gran equipo de trabajadores con el que cuenta el IMD, el reconocimiento llega de los profesionales de la gestión deportiva de toda Andalucía, que conocen perfectamente lo que supone organizar un evento de estas características y la dificultad de coordinar un dispositivo para 25.000 participantes en un circuito urbano de más de ocho kilómetros en el entorno del casco histórico".

En la gala, además, se concedieron otros once galardones que cubren todas las facetas de la gestión deportiva tanto pública como privada en Andalucía. La Nocturna del Guadalquivir KH-7 se caracteriza también por ser un evento enfocado a la promoción del deporte y el ejercicio físico, ya que su carácter no competitivo, sin clasificación oficial ni control de tiempos, anima a la participación junto a amigos y familiares simplemente con el objetivo de compartir la experiencia y disfrutar del deporte.

Esto ha conferido a la Nocturna KH-7 un "carácter propio" que la diferencia del resto de carreras populares, ya que se ha convertido en una fiesta del deporte que comparten personas de todo tipo de condición física, desde atletas de elite hasta personas que la realizan a ritmos muy tranquilos por circunstancias y condiciones muy distintas. Para ello es también importante el hecho de que la organización no cierra la meta hasta que llega el último participante. Igualmente, al celebrarse tradicionalmente el último viernes del mes de septiembre, la Nocturna KH-7 sirve también como motivación a miles de deportistas para la vuelta a los entrenamientos tras el periodo estival.