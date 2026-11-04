La Casa de la Ciencia de Sevilla propone un viaje al interior de la Tierra con su ciclo de conferencias mensual

Conferencia “GEA. La Tierra en todas sus formas” - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Ciencia de Sevilla, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha organizado 'GEA. La Tierra en todas sus formas'. un ciclo de siete ponencias divulgativas desarrollado en colaboración con el Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC) y el Instituto de Productos Naturales y Agrología (IPNA-CSIC).

El ciclo, que comenzó el pasado 2 de junio con una sesión dedicada a los acuíferos por Claus Kohfahl, retomará su programación el próximo martes 17 de noviembre de 2026, con una ponencia en la se recorrerán algunos ejemplos que muestran la estrecha relación entre geología, paisaje y patrimonio cultural.

Asimismo, las sesiones se celebrarán un martes al mes, a las 18,00 horas, en el salón de actos de la Casa de la Ciencia del CSIC con entrada gratuita y el acceso, libre hasta completar el aforo. Como novedad en las sesiones de noviembre y diciembre, la Casa de la Ciencia ofrecerá un taller de geología dirigido a menores de entre 4 y 10 años mientras sus acompañantes asisten a las charlas.

De esta manera, la iniciativa pretende favorecer la conciliación familiar y ampliar las oportunidades de participación en las actividades de divulgación científica.

UNA MIRADA AMPLIA A LA GEOLOGÍA

GEA propondrá un recorrido por distintas áreas de la geología para mostrar cómo esta disciplina contribuye a comprender el territorio y a afrontar algunos de los retos ambientales y sociales actuales.

Para ello, el ciclo abordará cuestiones relacionadas con las aguas subterráneas y su gestión sostenible, el patrimonio geológico y paisajístico, las colecciones científicas que permiten reconstruir el pasado de la Tierra y los procesos naturales que transforman el planeta.

En esta línea, la programación ha contemplado temas como los efectos de la erupción del volcán Tajogaite en la biodiversidad de La Palma, el uso de la inteligencia artificial para conocer y proteger los acuíferos, y la aplicación de la investigación geológica al desarrollo sostenible y a la gestión eficiente de los recursos naturales en Angola.

Esta última se relaciona con el Plan Nacional de Geología de Angola (Planageo), proyecto vinculado a la sesión de Enrique Merino Martínez, técnico superior especializado de los Organismos Públicos de Investigación en el IGME-CSIC.

UN PROGRAMA MENSUAL CON ESPECIALISTAS DEL CSIC

Tras la sesión inaugural de junio, el ciclo retomará su actividad el 17 de noviembre con David Martín Freire-Lista, investigador Ramón y Cajal del IGME-CSIC con la ponencia 'Piedras con historia: del paisaje al patrimonio'.

De la misma manera, en diciembre, el martes 15 se celebrará '¿Qué nos encontramos cuando terminó la erupción del Volcán Tajogaite?', por Manuel Nogales Hidalgo, delegado institucional del CSIC en Canarias y profesor de investigación del CSIC.

Ya en 2027, el calendario continuará el 26 de enero con la directora del Departamento de Agua y Cambio Global del IGME-CSIC, Carolina Guardiola Albert, que ofrecerá una sesión titulada 'Del subsuelo al espacio: observando el agua subterránea desde los satélites'.

Posteriormente, en febrero será el turno de Sergio Martos Rosillo, investigador Científico del IGME-CSIC con 'Lo que las lluvias intensas revelaron sobre las Sierras de Grazalema', previo a que el 9 de marzo se celebre la conferencia Hidrogeolog-IA, por Héctor Aguilera Alonso, Científico Titular 'del IGME- CSIC'. Las dos últimas sesiones tendrán lugar en primavera; el 27 de abril, Museo Geominero: fósiles, minerales y rocas que cuentan historias, por Ana Rodrigo Sanz, directora del Museo Geominero del IGME-CSIC.

Para cerrar este primer ciclo, el técnico superior especializado de los Organismos Públicos de Investigación en el IGME-CSIC, Enrique Merino Martínez, mostrará su ponencia 'Traspasando fronteras: explorando la geología de Angola por Enrique Merino Martínez'.

En contexto, con esta iniciativa, la Casa de la Ciencia de Sevilla pretende reforzar su compromiso con la divulgación científica y con la creación de espacios de encuentro entre la investigación y la ciudadanía, acercando las ciencias de la Tierra a través de un formato accesible y participativo.