La Casa de la Provincia de Sevilla acoge tres nuevas exposiciones en agosto, que se suman a las dos muestras permanentes

SEVILLA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla acoge este mes de agosto tres nuevas ofertas expositiva 'Aventureras gráficas', 'Tetuán, mi cuna; Sevilla, mi hogar' y 'URBis: Ciudades, Siluetas y Espacios Urbanos', que se suman a las dos muestras permanentes que constituyen el fondo museístico del Organismo: la Exposición 'Despacho Plácido Fernández Viagas' y la muestra sobre 'La imprenta de San Eloy. Pinturas de Joaquín Sáenz'.

Según ha detallado la Institución Provincial en una nota, todas las muestras se pueden visitar de martes a sábado, de 10,00 a 14,00 horas y de 18,00 a 21,00 horas, y los domingos y festivos, de 10,00 a 14,00 horas. El lunes, es el día de cierre de la Casa de la Provincia.

'AVENTURERAS GRÁFICAS'

La muestra 'Aventureras Gráficas' está organizada por el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla y se puede visitar en la Sala Provincia. La exposición muestra las obras de cinco autoras españolas de cómic que reflejan "la indiscutible calidad, tanto artística como gráfica y conceptual, que estas artistas aportan a la cultural nacional".

La sevillana María Medem está presente con su última obra, 'Por Culpa de Una Flor', un cómic que ha sido señalado como uno de los principales títulos del año 2023. La valenciana, afincada en Sevilla, Ana Penyas, narra en 'Todo Bajo el Sol' la realidad del diseño urbanístico en España.

Por su parte, Nuria Tamarit reflexiona en 'Loba Boreal' sobre el abuso al que los humanos someten a la naturaleza y como ésta se defiende. Laura Pérez en 'Nocturnos', su última obra, vuelve a su particular universo onírico para reflexionar sobre la soledad y la sociedad actual. Por último, Natacha Bustos dibujó para Marvel 'Moon Girl y el Dinosaurio Diabólico'.

'URBis: CIUDADES, SILUETAS Y ESPACIOS URBANOS'

La exposición 'URBis: Ciudades, Siluetas y Espacios Urbanos', está organizada en colaboración con la Asociación Loving Art y se puede visitar en la Sala Romero Murube. Es una muestra colectiva, que invita a reflexionar sobre la importancia de las ciudades como centros de creatividad, innovación y convivencia. A través de las obras de 25 artistas contemporáneos, se exploran las formas, contornos y espacios urbanos que conforman el entorno cotidiano.

En palabras de la presidenta de Loving Art Andalucía y comisaria de la exposición, Blanca Molina, en esta muestra "se explora la fascinante relación entre la urbe, las siluetas que las caracterizan y los espacios urbanos que conforman nuestro entorno cotidiano".

Los artistas participantes en esta muestra ofrecen su particular visión de la ciudad y su arquitectura a través de diversas disciplinas, desde la pintura y la fotografía hasta la escultura y las instalaciones artísticas. Su trabajo captura la esencia de los paisajes urbanos, destacando su complejidad, belleza y el dinamismo de sus habitantes.

Los artistas que forman parte de esta exposición son: Yela Álvarez, Anlove, Concha Barón, Patricia Barón, Marta Besada, Sandra Caño, José Antonio Doblado, Amparo Fernández, María José Forné, Pilar García, Jaime Gil y Layla Halcón. Además de Macarena de la Garza, Pilar López, Mamen Morejón, José I. Ortiz Leonisio, Carmen Pareja, Fernando Parrilla Z, Teresa Peña, Marta Ranz, Milagrosa Rueda, Sol Simón, Lola Tirado y Menchu Uroz.

'TETUÁN, MI CUNA; SEVILLA, MI HOGAR', DE AHMED BEN YESSEF

Y por último, la muestra 'Tetuán, mi cuna; Sevilla, mi hogar' está organizada en colaboración con el Consulado de Marruecos y se puede visitar en la Sala Triunfo. El pintor marroquí Ahmed Ben Yessef considera que "solo hay un lenguaje: la pasión por cada cuadro, cualquiera que sea su fuente de inspiración".

Admirador de Goya, Rembrandt y, sobre todo de Velázquez, Ben Yessef se ha inspirado en valores como la justicia, la igualdad, la libertad, la paz y la mujer a lo largo de su trayectoria.

Según describe el propio artistas, con esta muestra retrospectiva ha tenido la oportunidad de "volver a entablar un diálogo plástico con Sevilla y con los sevillanos, en una exposición que es un homenaje particular, sentimental y personal a las dos ciudades que me han influido en la vida personal y en la profesional, que me han proporcionado la luz y el color para desarrollar mis inquietudes en el arte".