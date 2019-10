Castilla (UGT-A) exige al SAS que "refuerce" las plantillas y dice que "seguirán protestando hasta que les hagan caso"

Publicado 22/10/2019 12:37:29 CET

SEVILLA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, ha exigido a la Junta y al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que "refuerce" las plantillas tanto en los centros de atención primaria como hospitalarios, toda vez que ha añadido que "seguirán protestando hasta que les hagan caso".

Así ha respondido Castilla a preguntas de los periodistas en rueda de prensa en Sevilla sobre las concentraciones convocadas por diferentes sindicatos, entre ellos UGT, a las puertas de los hospitales de Valme y Macarena para protestar por las bajas y permisos de profesionales sin cubrir en ambos centros.

La dirigente sindical ha destacado que el SAS "tiene un déficit estructural desde hace tiempo en cuanto al número de recursos humanos", y ha lamentado que los profesionales sanitarios "hayan sufrido los recortes", a la par que ha denunciado que "un punto de inflexión para mal fue el decreto 16/2012 de la famosa racionalización donde se suspendieron las tasas de reposición".

No obstante, ha añadido que "aunque se ha vuelto a la tasa 100%, existe un déficit histórico" y ha dicho "no entender cómo esas rebajas fiscales que está anunciando continuamente el Gobierno andaluz no van a tener correlación directa en la sanidad, la educación o las políticas sociales".

De este modo, ha insistido en la necesidad de que "se refuercen" las plantillas, para que "se abran las alas hospitalarias que están cerradas y se están cerrando en el Virgen del Rocío, buque insignia con más de 8.500 trabajadores y que da servicio a una amplia población".

Por tanto, ha señalado que UGT-A "apoya" las concentraciones convocadas este martes y sugiere al Gobierno andaluz que "cuide más a los que nos cuidan". Y ha pedido a la Junta que "se preste atención a las plantillas, a todos los profesionales, no solo a los médicos, porque se trata de una equipo multidisciplinar e interdisciplinar".

"Seguiremos protestando hasta que nos hagan caso, ya que, además, dicen que ha aumentado la partida en sanidad", ha concluido la secretaria general de UGT Andalucía.