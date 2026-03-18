Castillo Nevado destaca su expansión por Andalucía con "su concepto innovador" en el sector del saneamiento

EL CEO de Castillo Nevado, Miguel Castillo Leal. - CASTILLO NEVADO

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La empresa sevillana Castillo Nevado, dedicada a los desatascos, mantenimiento de alcantarillado y rehabilitación de tuberías, ha destacado sus proyectos de expansión por Andalucía con "un concepto diferente en el sector del saneamiento gracias a su apuesta por la tecnología, la formación y los sistemas de reparación sin obra ni apertura de zanjas".

Según ha indicado la compañía en una nota, la entidad fue fundada en 2012 con el trabajo conjunto de Miguel Castillo Leal y su padre, fontanero de profesión durante toda su vida, y actualmente cuenta con con 31 trabajadores.

"Empecé a trabajar con mi padre en 2010. Él venía de la fontanería de construcción y, con la crisis se quedó sin trabajo y con más de 100.000 euros pendientes de cobro. Él no los consiguió recuperar, pero afrontó todos los compromisos con sus proveedores. Había que empezar de cero y decidimos repartir tarjetas para conseguir clientes", ha destacado Miguel Castillo Leal, CEO de Castillo Nevado.

Castillo ha indicado que los primeros servicios "se centraban en pequeños atascos domésticos". "Con el tiempo, la empresa fue ampliando su actividad: primero con la compra de maquinaria de presión para desatascos, después con limpieza de arquetas y servicios de fumigación, para avanzar en reparaciones de instalaciones dañadas", ha señalado.

El hermano, Mario Castillo, se ha incorporado a la empresa tras la retirada del padre "por motivos de salud", siendo actualemnte el jefe de mantenimiento.

Castillo Nevado ha subrayado que ha evolucionado "desde los servicios domésticos hasta trabajos más complejos de alcantarillado industrial, limpieza de grandes colectores y rehabilitación de tuberías sin obra, una técnica que permite reparar conducciones sin necesidad de levantar pavimentos ni realizar zanjas".

La compañía ofrece actualmente un servicio integral que abarca "desde el desatasco más sencillo en una vivienda -como un plato de ducha o un fregadero- hasta trabajos de mantenimiento industrial, limpieza de redes de alcantarillado de gran diámetro, reparación de arquetas o rehabilitación completa de tuberías".

"Podemos cubrir cualquier necesidad relacionada con el saneamiento, desde el ámbito particular hasta el industrial. Y una de nuestras mayores apuestas es la rehabilitación de tuberías sin obra, una solución cada vez más demandada por su rapidez y menor impacto", ha señalado el CEO.

UN PROYECTO EN EXPANSIÓN

Los principales clientes de Castillo Nevado se encuentran en la provincia de Sevilla, aunque la empresa ya trabaja en nuevos proyectos de expansión hacia Huelva y Cádiz, donde ha comenzado a captar sus primeros clientes.

Castillo ha destacado que "la cercanía geográfica y la escasa competencia especializada en algunos servicios hacen que estas provincias presenten oportunidades de crecimiento".

Uno de los principales retos para el crecimiento de la empresa es "la falta de personal cualificado en el sector". "A la mayoría de nuestros trabajadores los hemos formado nosotros desde cero. Tenemos una política de formación continua y todas las semanas dedicamos un tiempo a preparar a la plantilla, pero formar profesionales requiere tiempo y no todos llegan a adaptarse a las necesidades de la empresa", ha afirmado Castillo.

La compañía también ha tenido que afrontar el reto de evolucionar rápidamente desde un pequeño negocio familiar hasta una estructura empresarial más compleja, con protocolos, organización interna y nuevos procesos.

Actualmente la empresa trabaja también en reforzar su estructura para presentarse a licitaciones públicas, lo que permitirá ampliar su actividad en proyectos de mayor envergadura.

Gran parte del volumen de trabajo que tienen se concentra en la ciudad de Sevilla, una zona "especialmente sensible a los problemas de alcantarillado debido a su orografía muy plana, que dificulta la evacuación natural del agua".

El objetivo a corto plazo de Castillo Nevado es "consolidarse como empresa de referencia en Sevilla en la rehabilitación de tuberías y alcantarillado, especialmente en sistemas sin obra".

"Queremos posicionarnos como la empresa más especializada en rehabilitación de tuberías en Sevilla y seguir creciendo en el mantenimiento de alcantarillado, donde todavía tenemos mucho margen de desarrollo", ha concluido Castillo.