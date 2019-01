CCOO achaca la falta de usuarios de la línea exprés de la Cartuja a errores "de origen" cometidos en el diseño

Publicado 11/01/2019 17:30:55 CET

Carlos Aristu lamenta que Tussam prescindiese de la propuesta de CCOO pese a estar sustentada por "miles de encuestas" entre trabajadores

La unión provincial de CCOO ha opinado este viernes que la falta de usuarios padecida por la línea "exprés" habilitada por la sociedad Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam), participada en solitario por el Ayuntamiento hispalense, entre la estación de metro de Blas Infante y el parque tecnológico de la Cartuja, derivaba de un error cometido "en origen" por la empresa, al diseñar este servicio supuestamente al margen de las necesidades específicas de los colectivos de trabajadores y estudiantes.

En declaraciones a Europa Press, el secretario de Acción Sindical de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, ha lamentado la decisión adoptada finalmente por Tussam respecto a la supresión de esta ruta que comenzó a funcionar de modo experimental el 19 de septiembre de 2016, con cuatro autobuses articulados que suponían una oferta diaria de 9.000 plazas, 4.500 de ida y otras 4.500 de vuelta.

La ruta, que conectaba las paradas de Blas Infante y Puerta Triana en pocos minutos, incluía escalas en las calles Inca Garcilaso y Américo Vespucio, la Escuela de Ingenieros y el Camino de los Descubrimientos.

No obstante, en noviembre de 2016 CCOO avisaba ya de que la nueva línea no estaba cosechando la respuesta esperada entre las no pocas personas que acuden a trabajar o estudiar al parque científico y tecnológico de la Cartuja, demandando mejoras sobre todo en materia de horarios.

Dado el caso, a finales de diciembre de 2016, Tussam acometía ajustes sobre esta línea, por ejemplo con un nuevo horario ampliado en la franja de tarde "para así relanzar la línea e incrementar los clientes", pero además con la sustitución de sus cuatro autobuses articulados por vehículos estándar de 12 metros.

Ahora, ante la decisión adoptada por Tussam para prescindir de esta línea y dedicar los recursos de la misma en reforzar las rutas con incidencia en el parque científico y tecnológico de la Cartuja y especialmente en el entorno del centro comercial Torre Sevilla, Carlos Aristu ha asegurado que el fracaso de esta conexión parte de un "problema de origen" cometido a la hora de crearla.

Y es que según ha expuesto, el recorrido y los horarios de esta ruta fueron diseñados "desde las oficinas de Tussam", mediante la contratación de una empresa externa y tras conversaciones con "empresarios que cuentan con su propia plaza de garaje", pero sin tener en cuenta las "propuestas" de CCOO y su sección sindical en la sociedad municipal de transportes, tras haber realizado "miles de encuestas" entre los trabajadores del parque científico y tecnológico de la Cartuja acerca de sus horarios y necesidades en materia de movilidad.

Así, ha criticado que la citada línea fuese diseñada sin tener específicamente en cuenta a los principales colectivos de "potenciales" usuarios, como los trabajadores o los estudiantes. "Lo avisamos desde el principio", ha rememorado, exponiendo que el diseño de la línea exprés de la Cartuja "no tenía nada que ver en su recorrido y horarios con la propuesta" elaborada por CCOO merced al "mapa" de necesidades de los trabajadores de la zona fruto de las mencionadas encuestas.

Al respecto, ha lamentado que "como el producto no ha funcionado", simplemente se opte por suprimirlo "sin proponer medidas" alternativas para mejorar la movilidad en la Cartuja, donde según avisa, sigue siendo una "asignatura pendiente" la elaboración y aplicación de todo un plan integral en materia de movilidad.