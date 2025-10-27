CCOO advierte de eliminación de un equipo de Emergencias de Sevilla y 061 dice que se desplaza para mejorar el servicio

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras (CCOO) de Sevilla ha advertido este lunes de que la Dirección Provincial del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Sevilla pretende restar un equipo de emergencias a la ciudad, concretamente uno de los cuatro equipos móviles urbanos que prestan servicio diurno con base en La Cartuja, y trasladarlo al Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Por su parte, fuentes del 061 han detallado a Europa Press que este desplazamiento responde a la intención de "optimizar el servicio" dado que, según han asegurado, se desplazaría 11 kilómetros hacia las zonas que habitualmente demandan la asistencia, mejorando así los tiempos de respuesta en la atención.

Según ha indicado CCOO en un comunicado, la decisión se apoya en un informe justificativo que, a juicio de CCOO, "está plagado de errores e inexactitudes, tanto en los datos sobre las poblaciones de cobertura como en la metodología de estudio empleada, lo que deriva en conclusiones sesgadas y afirmaciones muy cuestionables".

Así, el sindicato ha enmarcado que ha reclamado en diversas ocasiones la creación de un nuevo equipo de soporte vital avanzado a tiempo completo en la comarca aljarafeña, "sin que ello suponga restar recursos a la capital hispalense".

Asimismo, ha alertado de que, si finalmente se desplaza el mencionado equipo, se dejaría sin cobertura directa a los distritos de Triana y Los Remedios, así como a zonas del Casco Antiguo como San Vicente, El Museo o El Arenal, provocando una sobrecarga de los equipos de emergencias de San Pablo, San Lázaro y Virgen del Rocío, además de los servicios de urgencias de atención primaria (Suap) móviles que prestan servicio en la ciudad.

Desde el 061, sin embargo, insisten en que la intención no es eliminar ningún servicio, sino mejorar la ubicación de los recursos para atender con mayor rapidez a la población que ya demanda asistencia en la zona. Según las mismas fuentes, las áreas que, según CCOO, perderían cobertura directa seguirán contando con sus propias unidades de emergencia, que continuarán operando con normalidad.