CCOO avisa de que en Sevilla hay casi 9.000 jóvenes en paro más que antes del coronavirus

SEVILLA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO de Sevilla ha avisado de que en la provincia hay casi 9.000 jóvenes en paro más que antes del coronavirus. En el Día Internacional de la Juventud, que se celebra este 12 de agosto, el sindicato ha alertado de que el desempleo ha crecido en un 24 por ciento entre los menores de 30 años en Sevilla, que en febrero se situaba en 36.311 personas frente a las 45.108 contabilizadas en el mes de julio.

"Una constatación de que, de nuevo, la juventud es la que está pagando los platos rotos de otra crisis", ha señalado en un comunicado el secretario de Juventud de CCOO de Sevilla, José Manuel Torres.

"Somos una generación que se ha quedado atrapada entre dos crisis, la de 2008 y la actual del coronavirus, haciéndonos aparcar o desechar proyectos de vida a corto, medio e incluso a largo plazo por la insoportable precariedad y el enorme paro que sufrimos", ha lamentado. No en vano, la temporalidad en la contratación entre los jóvenes en Sevilla se sitúa en torno al 96 por ciento, "lo que les convierte en el eslabón más débil del mercado laboral, con contratos precarios o en fraude de ley, parciales y con bajos salarios", ha añadido.

El secretario de Juventud de CCOO ha destacado, además, que la juventud sevillana "tampoco se libra de sufrir los efectos de un sistema productivo basado en el monocultivo del turismo: más del 56 por ciento de los menores de 30 años en paro pertenece al sector servicios, un sector especialmente castigado en la actual crisis del coronavirus".

"Pero esto tiene que cambiar. No podemos permitir que haya una generación entera atrapada entre dos crisis, condenada a los despidos masivos, a una enorme tasa de paro, a la enorme precariedad laboral o al exilio por trabajo". "Asegurar su futuro no es una opción, es una obligación, pues de ello depende el futuro de nuestro Estado del Bienestar", ha apuntado Torres, al tiempo que ha señalado que ese colectivo, el de los jóvenes, "no puede volver a pagar los platos rotos de una nueva crisis".

Para revertir la situación, CCOO de Sevilla ha reclamado a las administraciones que tengan en cuenta a la juventud y pongan en marcha planes de empleo y medidas específicas para que se incorporen con garantías al mercado laboral, además de otras iniciativas como suprimir la inmensa flexibilidad de la contratación temporal o garantizar el acceso a la vivienda "para acabar con las vidas aplazadas" que padece la juventud.