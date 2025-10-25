CCOO y el Ayuntamiento de Sevilla ponen el foco en combatir la siniestralidad laboral con una muestra en la Alameda

SEVILLA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO y el Ayuntamiento de Sevilla ponen el foco en combatir la siniestralidad laboral en una exposición en la Alameda de Hércules. Hasta el próximo 13 de noviembre, pueden visitarse estos paneles informativos con el lema 'En el trabajo tu seguridad es lo primero', ubicados frente al centro cívico Las Sirenas, y en los que, con la financiación del Consistorio hispalense, se describen los principales factores de riesgo a los que se enfrenta la población trabajadora sevillana al tiempo que se ensalza la figura de los delegados de prevención que CCOO tiene en las empresas.

Tal y como explica la secretaria de Salud Laboral de CCOO de Sevilla, Carmen Tirado, "está más que demostrado que allí donde hay representación sindical, la seguridad y salud de las personas trabajadoras está protegida", tal como ha recogido el sindicato en una nota de prensa. La inauguración de la exposición ha contado, además de con Tirado, con el secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, el delegado municipal de Empleo, José Luis García, integrantes de la Unión Provincial de CCOO de Sevilla, así como con algunos de los delegados cuya imagen protagoniza los paneles informativos.

Por sectores, la muestra va describiendo los riesgos laborales más frecuentes detectados en las empresas sevillanas, como los trabajos en altura, la seguridad vial laboral, el estrés térmico, los riesgos psicosociales, la maquinaria y equipos de trabajo y los agentes cancerígenos, biológicos y químicos.

Igualmente, se expone la imagen de los delegados de CCOO que, en sectores muy variados, velan por la seguridad y salud de sus compañeros. "Es el trabajo que realizan ellos y ellas, los más de 4.000 hombres y mujeres que CCOO tiene en las empresas sevillanas, quienes garantizan que se cumpla la prevención de riesgos laborales y, por tanto, que se proteja la vida de los trabajadores y trabajadoras. Por eso su labor es imprescindible", apunta la secretaria de Salud Laboral de CCOO de Sevilla.

El sindicato recuerda que "la siniestralidad laboral es un problema muy grave para Sevilla y su provincia, pues en lo que va de año ya han fallecido 33 personas en accidente laboral, superando con creces la cifra de todo el 2024. Del total, casi un tercio de las personas fallecidas murieron en la capital hispalense, por lo que este tipo de iniciativas cobra una especial importancia para concienciar a la población", manifiesta Tirado.