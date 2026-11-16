CCOO critica el recorte de más del 30% del Ayuntamiento de Sevilla a los programas de prevención de accidentes laborales

Archivo - Imagen de archivo de una campaña de prevención de accidentes laborales. - UGT-A - Archivo

SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Sevilla ha denunciado el recorte de más del 30% impuesto por el Ayuntamiento de Sevilla a los programas de prevención de accidentes laborales en la capital.

Según ha detallado el sindicato en una nota de prensa, el pasado año perdieron la vida doce trabajadores en la capital y en lo que va de año son ya siete los accidentes laborales mortales ocurridos.

En este sentido, el secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, ha lamentado que el equipo de Gobierno "recorte partidas tan importantes como las destinadas a la sensibilización y la información sobre la prevención de riesgos laborales" y ha advertido que "CCOO no va a gestionar recortes en una materia extremadamente sensible como esta".

"Si el alcalde cree que sensibilizar sobre la siniestralidad laboral no es importante que lo asuma, pero no es de recibo que se ponga en la puerta del Ayuntamiento, detrás de una pancarta, a guardar un minuto de silencio, cuando una persona pierde la vida en el trabajo y después, por detrás, recorte en estas partidas". "Sanz es rehén de Vox en muchos sentidos y vuelve a demostrarlo recortando en cuestiones tan importantes como esta", ha explicado Aristu.

En esta línea, ha avisado de que el sindicato "no va a permitir que los trabajadores de la capital sufran las imposiciones de la agenda ultra asumida por el PP" además de que continuarán "luchando en las empresas cada día por evitar accidentes laborales, porque los trabajadores y trabajadoras tengan toda la información cuando realizan trabajos que pueden entrañar peligros y porque los empresarios y las empresarias de esta ciudad cumplan con la Ley".