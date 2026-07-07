CCOO impulsa un "estudio serio" en Sevilla del impacto de la Zona de Gran Afluencia Turística en la creación de empleo

Una mujer pasa junto a un escaparate de un céntrico comercio de la ciudad como foto de recurso - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha valorado este martes, 7 de julio, haber conseguido el compromiso del Ayuntamiento de Sevilla para impulsar un "estudio serio" sobre el impacto real que la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) tiene sobre la creación de empleo, la conciliación de la vida familiar y laboral o los riesgos psicosociales, entre otras cuestiones.

Esta demanda de CCOO fue aprobada por unanimidad en el último Consejo de Comercio de Sevilla, donde todos los representantes votaron a favor de este estudio "externo y objetivo". El sindicato llevaba al respecto más de un año reclamando la realización de este informe "para aportar luz" sobre el impacto de la ZGAT, remarca el sindicato en una nota de prensa.

Para ello, ha desarrollado varios encuentros de trabajo con representantes del Ayuntamiento. En este sentido, CCOO ha propuesto que el informe se realice a través de la Universidad de Sevilla y analice el impacto de la ZGAT en la capital desde su implantación, con el objetivo de sacar conclusiones sobre sus consecuencias entre los trabajadores.

Así lo ha hecho CCOO también en otros ayuntamientos, como Granada y Jerez, donde la acción institucional del sindicato ha permitido "una considerable reducción de la apertura en domingos y festivos permitida por la ZGAT". El sindicato recuerda que se han publicado sentencias con anulaciones de las zonas de gran afluencia turística en estas ciudades, donde el Gobierno andaluz las había autorizado de oficio, "aunque no respondían a las necesidades de trabajadores".

A juicio de CCOO, "está demostrado que la medida no beneficia ni a los propios comercios ni, por supuesto, a los trabajadores del sector, por eso reivindicamos adecuar la ZGAT de Sevilla a la realidad concreta de nuestra ciudad y a las necesidades de conciliación de las personas trabajadoras afectadas".