CCOO de Sevilla pide a las administraciones mediar para mantener la actividad de Cartuja Pickman: "La fábrica es viable"

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO de Sevilla ha pedido a las administraciones públicas que medien para buscar una solución que acabe con el proceso de liquidación y cierre de la histórica Fábrica de La Cartuja Pickman. Defienden que es un proyecto "viable" y achaca la situación a "mala gestión" de la empresa responsable.

En declaraciones a Europa Press, el secretario de Relaciones Institucionales de CCOO de Sevilla, Jorge Lebrón, ha señalado que los 36 trabajadores de la fábrica "llevan sin cobrar desde agosto", cuando comenzó el proceso de ERTE que ha dado paso a la auto liquidación. Desde ese momento, la fábrica está cerrada, sin actividad.

El sindicato ha mantenido este miércoles una reunión con la Diputación de Sevilla, que ha mostrado su apoyo a los trabajadores. En paralelo, el Ayuntamiento de Sevilla ha realizado una declaración institucional defendiendo lo que considera como "una parte esencial de la historia y el alma industrial de Sevilla". En el comunicado, el Consistorio insta al resto de administraciones a "adoptar cuantas medidas sean posibles" para mantener la actividad y los puestos de trabajo. Robles también ha confirmado una reunión con la consejera de Empleo, Rocío Blanco, hace unos días mostrando su apoyo.

En esta línea, Robles ha hablado de "falta de interlocución" con la empresa actual y ha pedido a las administraciones el apoyo para abordar una nueva propuesta que permita "mantener la actividad y conservar los actuales puestos de trabajo". Defiende que el volumen de encargos, la fidelidad de algunos "importantes clientes" y "el prestigio" de la marca son argumentos suficientes para hacer una oferta atractiva. "La fábrica es viable, la deuda actual es fruto de una mala gestión", ha insistido.

Robles ha subrayado que los 36 trabajadores llevan "años trabajando en el sector" y que la liquidación definitiva complicaría su "desarrollo en el mercado laboral". Ha asegurado que si finalmente se cumple el plazo de liquidación, sería "complicado retomar la marca".

CONSUMIDORES RECLAMAN PEDIDOS PENDIENTES

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en Sevilla se ha hecho eco de la petición de varios consumidores con pedidos pendientes realizados a La Cartuja Pickman. Se trataría de pedidos "pagados y sin entregar" que fueron admitidos "cuando ya se había producido la paralización de la fabricación".

OCU ha señalado que los importes oscilan entre los 90 y 1.400 euros, cantidades que podrían "convertirse en créditos contra la masa", al ser posteriores al concurso de acreedores. Desde la organización aseguran que en caso de reclamación, los consumidores afectados deben dirigirse al "liquidador designado por el Juzgado de lo mercantil 3 de Sevilla", y si no hay una respuesta favorable, "plantear un incidente concursal ante dicho Juzgado".