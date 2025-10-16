CCOO Sevilla pide el desbloqueo de convenio de comercio y la mejora de las condiciones laborales de 70.000 trabajadores

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO de Sevilla ha convocado este jueves, 16 de octubre, una concentración, a la que han asistido un centenar de personas, para pedir a la patronal el desbloqueo del convenio de comercio de Sevilla, a la par que ha reclamado la apertura de una mesa de negociación que permita mejorar las condiciones laborales y salariales de casi 70.000 trabajadores.

Según ha indicado el sindicato en una nota, durante la movilización que ha tenido lugar en el centro comercial Nervión Plaza, la secretaria general del Sindicato Provincial de Servicios de CCOO de Sevilla, Claudia Caus, ha señalado que "hace cinco años que un conflicto entre las patronales Acotex y Aprocom está perjudicando a los trabajadores y trabajadoras del sector, que tienen sus salarios congelados y que no ven ninguna mejora ni en conciliación ni en cómputo anual de la jornada".

El conflicto ha sido advertido por el sindicato, según ha asegurado, en varias ocasiones. Además, ha añadido que incluso "la Junta de Andalucía, las confederaciones de empresarios sevillana y andaluza y otros agentes sociales y políticos son conocedores del conflicto pero ninguno ha intervenido para solventarlo".

Por su parte, Caus ha instado a Acotex y Aprocom a que lleguen a un acuerdo para constituir "una mesa legítima para mejorar la vida de los trabajadores y trabajadoras del comercio de Sevilla".