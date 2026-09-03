El CEIP Borbolla de Sevilla recibe 390.000 de euros de inversión municipal para solucionar humedades y desperfectos

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, supervisa las obras del CEIP Borbolla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El CEIP Borbolla, en el distrito Nervión, recibirá 394.101,20 euros para una actuación integral destinada a "solucionar de manera definitiva las patologías de humedad que afectan al centro y mejorar las condiciones de calidad y salubridad de sus instalaciones".

Así lo ha destacado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en una nota de prensa remitida por el Consistorio, misma vez que ha detallado que la actuación se enmarca en el Plan de Mejoras en Colegios Públicos que contempla un conjunto de trabajos destinados a abordar tanto las causas de las humedades como los desperfectos derivados de ellas.

En conjunto, al contemplar de igual forma la nueva pista deportiva finalizada en el año 2024, el centro ha recibido una inversión municipal que alcanza el millón de euros.

En relación con estos últimos trabajos, las obras contemplan el tratamiento antihumedad de los paramentos verticales del edificio principal y de los edificios perimetrales del centro, así como la instalación de nuevos sistemas de recogida y conducción de aguas pluviales en las cubiertas de teja.

Asimismo, se está actuando sobre la red de saneamiento de los patios, donde está prevista la sustitución parcial de algunos tramos afectados por la intrusión de raíces.

Los trabajos incluyen también el sellado de juntas entre los pavimentos y los paramentos verticales exteriores, así como la limpieza de la canaleta perimetral destinada a la recogida y evacuación de aguas pluviales.

El proyecto contempla además la reparación de los paramentos verticales del área de administración que presentan fisuras y grietas ya estabilizadas.

A estos trabajos se están sumando actuaciones de pintura en diferentes espacios del centro, con pintura al silicato en los paramentos interiores verticales y pintura plástica en los paramentos horizontales de toda la planta baja, con la excepción de la antigua vivienda del conserje.

También se está renovando la pintura de los paramentos interiores verticales y horizontales de las plantas primera y segunda del edificio principal y de la primera planta del área administrativa.

En contexto, el Gobierno local ha puesto en marcha obras en 49 centros educativos por un valor de 5,6 millones de euros. Se estima que 40 colegios de la ciudad verán culminados sus trabajos antes del inicio del curso.