1136443.1.260.149.20261123114129 El vicepresidente primero del Congreso de los Diputados y cabeza de lista del PSOE por Sevilla a las elecciones del 29N, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, interviene en los encuentros informativos de Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato cabeza de lista del PSOE por Sevilla al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha afeado este lunes la "enorme irresponsabilidad" que, en su opinión, están teniendo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz --ambos del PP--, al "generar alarma" con el tren de alta velocidad tras los accidentes registrados este año en Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), y frente a ello ha asegurado que él se va a montar en el AVE "inmediatamente" después de que se reanude su servicio.

Así se ha pronunciado el también vicepresidente primero del Congreso de los Diputados durante su participación en un encuentro informativo de Europa Press Andalucía organizado en Sevilla en colaboración con la Fundación Cajasol, en el que ha sido presentado por la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero.

Gómez de Celis ha aludido durante su intervención a la "tragedia" derivada de los graves accidentes de trenes de Adamuz y Urda, que han afectado a la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía, y al respecto ha sostenido que los accidentes, como "las catástrofes naturales, e incluso los casos de corrupción, pueden producirse bajo gobierno de cualquier signo político", de forma que "la diferencia está en cómo se responde" a ellos.

En ese punto, ha reivindicado que los socialistas no son "lo mismo" ni responden "igual", ya que dan "la cara", ofrecen "explicaciones", ponen "soluciones encima de la mesa" y asumen "responsabilidades políticas".

Además, ha destacado que "el Gobierno ha destinado 780 millones de euros a la renovación de la línea Madrid-Sevilla", y el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, que ha asumido las competencias del Ministerio de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente, acaba de anunciar la inversión de "19.000 millones para la red ferroviaria durante los próximos cinco años", con las "prioridades" de "reforzar el mantenimiento y la renovación de las infraestructuras", y "establecer unos protocolos de doble comprobación en los centros de control, las mejoras de las condiciones de trabajo, la formación y los descansos de sus profesionales".

"Ningún sistema complejo está libre de errores humanos, y nuestra obligación es reducir al máximo esos errores y, sobre todo, impedir que puedan convertirse en tragedia", ha aseverado el candidato socialista por Sevilla.

Posteriormente, en el turno de preguntas que le ha formulado el delegado de Europa Press Andalucía, Francisco Morón, el representante del PSOE ha recordado, respecto a cuándo se restablecerá la línea de AVE de Madrid a Andalucía, suspendida tras el accidente de Urda, que el entonces ministro Puente ya anunció que, "una vez que la jueza" encargada de la investigación del siniestro "autorizara los trabajos", algo que ya hizo la semana pasada, "en unos diez o quince días podría estar la línea en marcha".

En ese punto, Celis ha subrayado que, si se entra en la página web de Renfe, se puede ver cómo ya "se venden billetes para principios de diciembre", y tras ello ha indicado que está "deseando que el AVE vuelva a estar" operativo, y ha asegurado que él se montará "inmediatamente" después de que eso suceda, y está convencido de que, como él, así lo harán "cientos y miles de ciudadanos".

Frente a ello, ha criticado la "tremenda, enorme irresponsabilidad, además muy dolorosa", de lo que, a su juicio han hecho tanto el alcalde de Sevilla como el presidente de la Junta de Andalucía al "decir que ellos prefieren ir en coche antes que en AVE a Madrid".

"Ocultan algo, y es que es que el coche no lo conducen ellos; que ellos pueden llevar un coche porque hay un conductor y un coche oficial que los lleva", mientras que "los sevillanos que sólo pueden ir para llegar bien y a tiempo a Madrid en AVE están obligados a coger" el tren de alta velocidad, por lo que "es una irresponsabilidad generar alarma", según ha incidido en criticar antes de concluir afeando a dichos representantes 'populares' que "están en meter miedo y odios", y eso es "una gravísima irresponsabilidad", según ha sentenciado Alfonso Rodríguez Gómez de Celis para concluir.