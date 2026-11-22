Cartel anunciador del encuentro informativo de Europa Press Andalucía con el vicepresidente primero del Congreso de los Diputados y cabeza de lista del PSOE por Sevilla a las elecciones del 29N, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, el 23 de noviembre - EUROPA PRESS

SEVILLA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Europa Press Andalucía organiza este lunes 23 de noviembre en Sevilla una nueva edición de sus encuentros informativos en colaboración con la Fundación Cajasol con el vicepresidente primero del Congreso de los Diputados y cabeza de lista del PSOE por Sevilla en las elecciones generales del 29N, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

El foro empezará a las 10.00 horas en la sede de la Fundación Cajasol en la Plaza de San Francisco de la capital hispalense con la presentación de Gómez de Celis a cargo de la secretaria general del PSOE-A y vicesecretaria general del PSOE federal, María Jesús Montero.

A continuación el encuentro se desarrollará en formato de diálogo entre el propio Gómez de Celis y el delegado de Europa Press Andalucía, Francisco Morón.

El encuentro informativo podrá seguirse en directo en las redes sociales de Europa Press Andalucía, en el canal de Youtube en el enlace 'https://www.youtube.com/live/JVqkJPDFLzs', y por la página de Facebook y el perfil de Twitter.

MÁS DE CIEN EDICIONES

Los encuentros informativos de Europa Press Andalucía superan ampliamente el centenar de ediciones desde su estreno en enero de 2014, y por este foro han pasado los principales referentes políticos, económicos y sociales no sólo de Andalucía, sino del conjunto de España.

Desde su inicio, esta tribuna ha dado voz a expresidentes del Gobierno como Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, exvicepresidentes como Alfonso Guerra o ministros como Fátima Báñez, Rafael Catalá, Íñigo de la Serna, la propia María Jesús Montero o Juan Carlos Campo.

También han tenido la oportunidad de exponer en este marco sus proyectos los líderes de los principales partidos nacionales como Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Ciudadanos) o Alberto Garzón (IU), además de representantes del ámbito económico como Antonio Garamendia, presidente de CEOE; Lorenzo Amor, presidente de ATA; o Javier Targhetta, de Atlantic Copper.

En los últimos años, 'Los Desayunos de Europa Press Andalucía' fueron además protagonistas de cuatro campañas electorales autonómicas, en 2015, 2018, 2022 y el pasado mes de mayo de 2026, a las que suman ahora las generales del próximo 29 de noviembre. En todas ellas contó con la presencia de los candidatos a la Presidencia de la Junta de los principales partidos, Juanma Moreno, Juan Espadas, Susana Díaz, Juan Marín, Teresa Rodríguez, Inmaculada Nieto y Antonio Maíllo.