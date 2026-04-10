Cerca de 20.000 alumnos y más de 1.700 colaboradores dan vida al Salón de Estudiantes de la Universidad de Sevilla

Participantes en el Salón de Estudiantes de la Universidad de Sevilla, en foto de archivo. - US

SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) celebra el XXX Salón de Estudiantes, Grado y Posgrado y Ferisport 2026, un evento que reúne, desde el lunes 13 al viernes 17 de abril, a cerca de 20.000 estudiantes procedentes de 228 centros de Secundaria. De este modo, esta cita se consolida como uno de los principales encuentros de orientación universitaria del país.

Durante toda la semana, el Complejo Deportivo de Los Bermejales acoge un "recorrido vivo" por la Universidad de Sevilla. Para ello, se montan 26 estands de centros propios, tres de centros adscritos, uno para la alianza Ulysseus y 18 para los distintos servicios universitarios, explica la US en una nota de prensa.

Todos los espacios están concebidos para la realización de actividades interactivas y que se produzca un contacto directo entre la comunidad universitaria de la US y los preuniversitarios en un ambiente en el que los futuros estudiantes puedan despejar dudas, aclarar vocaciones y tomar decisiones con mayor seguridad.

UN PERRO ROBOT Y SET DE RODAJE En esta edición se han organizado más de 200 actividades repartidas entre los estands y las zonas multiusos. En estos espacios los visitantes pueden vivir distintos experimentos en primera persona. Pueden, por ejemplo, extraer su propio ADN, descubrir cómo el cuerpo combate el cáncer, realizar experimentos de química con nitrógeno líquido o interactuar con un perro robot.

Como novedad destacada, y con motivo de su trigésimo aniversario, la Universidad de Sevilla ha diseñado una exposición virtual de carteles y fotografías que recorre la evolución del Salón a lo largo de sus treinta ediciones. Esta muestra pone en valor la memoria del evento y su transformación hasta convertirse en una cita de referencia para miles de estudiantes y familias.

La programación también incluye propuestas vinculadas a las disciplinas artísticas, como el grabado en linóleo, el modelado en arcilla del natural o la restauración de esculturas reales. Asimismo, los preuniversitarios interesados por los idiomas pueden participan en karaokes multilingües, gymkhanas bilingües y juegos de memoria con caracteres chinos.

En la zona multiusos, un set de rodaje cinematográfico permite recrear planos icónicos de la historia del cine, mientras que simulaciones de programas de televisión y concursos en directo dinamizan cada jornada.

La oferta se completa con talleres de lengua de signos, análisis de la pisada en tiempo real, detección de repintes ocultos en piezas del patrimonio y un concurso de microrrelatos con premios, entre muchas otras propuestas.

MÁS DE 1.700 COLABORADORES

Para poner en marcha el Salón, la Universidad de Sevilla cuenta con la partición de 1.712 colaboradores entre estudiantado, profesorado y personal técnico. El estudiantado representa cerca del 60% del total, lo que refleja su alto grado de implicación.

El Salón de Estudiantes es, así, mucho más que un evento informativo: es una "puerta de entrada a la vida universitaria y una herramienta clave para acompañar al estudiantado en uno de los momentos más decisivos de su trayectoria académica".

La feria estará abierta de lunes a viernes de 9 a 14 horas. El sábado, 18 de abril, es el día escogido como "jornada especial" para que las familias accedan al recinto y conozcan de cerca la oferta académica de la Universidad de Sevilla.

La inauguración será el lunes 13 de abril, a las 11,00 horas. En el acto participa la rectora Carmen Vargas, así como otras autoridades invitadas.