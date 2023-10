CGT critica el preacuerdo de CCOO y UGT para el ERE de Teleperformance al no ver "justificados" los despidos

SEVILLA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

CGT se ha desmarcado del principio de acuerdo alcanzado por CCOO y UGT con la representación de la empresa de teleservicios Teleperformance, para el expediente de regulación de empleo (ERE) promovido por la entidad, que finalmente reduce de 310 a 299 el número de despidos en sus cuatro centros de trabajo, al "desafectar" del despido colectivo once puestos de empleo de la plataforma del parque empresarial Carretera Amarilla de Sevilla capital, donde el número de despidos quedaría finalmente en 99.

En el documento del principio de acuerdo, cerrado la noche de este pasado lunes y recogido por Europa Press, las representaciones de CCOO, UGT y Teleperformance declaran que "concurren las causas del despido colectivo de carácter productivas y organizativas constatadas durante el periodo de negociación", que expira este mismo martes, acordando las partes "la extinción de hasta 299 contratos de trabajo" frente a los 310 planteados inicialmente.

No obstante, CGT alerta de que "este ERE no se puede justificar", avisando de que CCOO y UGT "aceptan que haya voluntarios que se queden, mientras la empresa elige con criterios subjetivos y manipulables decenas de despidos". "Aceptan las causas alegadas cuando no se ha explicado por qué las llamadas bajan en Teleperformance pero continúan en otros proveedores", critica CGT, lamentando que CCOO y UGT hayan aceptado indemnizaciones por despido por una cuantía inferior a la del despido improcedente.

LA NEGOCIACIÓN DE LOS DESPIDOS

En principio, recordémoslo, el ERE fue planeado con la extinción de 158 puestos de empleo en el centro de Teleperformance en Ponferrada, 38 del centro de trabajo de A Coruña, cuatro de su instalación central de Madrid y 110 en la plataforma de Sevilla, puestos todos ellos adscritos a diversas campañas de Vodafone, a una campaña de Netflix y a la "estructura de operaciones", por "la aminoración del volumen de trabajo que se produce en los clientes".

Durante la negociación, según figura en el documento del principio de acuerdo, han sido "desafectados" del ERE once puestos de trabajo "que se han destinado a la campaña de Coca Cola en Sevilla", con lo que el número de despidos del procedimiento ha sido reducido de 310 a 299, cayendo por ende de 110 a 99 los despidos en la plataforma sevillana.

El acta del principio de acuerdo refleja además que de cara a los despidos, hay 187 "voluntarios" que cumplen los requisitos establecidos para la adhesión voluntaria al ERE, especificando respecto al resto de despidos que de los mismos quedan excluidos los empleados que pertenezcan a "colectivos vulnerables" como el de víctimas de violencia de género, embarazadas, familias monoparentales o quienes disfruten del permiso por nacimiento de hijos.

SIN MÁS "MARGEN" PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL ERE

"Las partes reconocen que se han llevado a cabo todas las reubicaciones posibles, no existiendo más margen para reubicar trabajadores y reducir el numero de afectados por el despido colectivo", indica el principio de acuerdo alcanzado entre CCOO, UGT y la representación de Teleperformance, precisando que la indemnización por los despidos ascenderá a la cuantía correspondiente a 30 días de salario por año de servicio, con un límite de 18 mensualidades.

En julio de 2013, hace ya más de diez años, Teleperformance inauguraba su entonces nuevo centro de trabajo en la calle Economía del polígono Carretera Amarilla, en Sevilla capital, donde unificaba las plantillas de las dos plataformas con las que contaba hasta entonces la empresa en el edificio Viapol y en el centro comercial Los Arcos.

Con la creación de este nuevo centro en el parque empresarial Carretera Amarilla, la empresa anunciaba una ampliación de su plantilla hispalense, que crecía de 440 a 770 personas según la entidad, toda vez que en 2015 la plantilla sevillana protagonizaba paros parciales ante la "política de despidos" de Teleperformance, según los portavoces sindicales.