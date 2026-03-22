Cientos de personas protestan en Sevilla por la "ocupación militar" de Palestina y piden una "paz real" en Oriente Medio

Cientos de personas protestan en las Setas contra la "ocupación militar" de Palestina y el Sáhara Occidental. - PLATAFORMA POR LA PAZ

SEVILLA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas han protestado este domingo en las Setas de la Encarnación contra la "ocupación militar" de Palestina y el Sáhara Occidental, respondiendo así al llamamiento de la Plataforma Abierta por la Paz, bajo el lema '¡Hagamos oír nuestras voces cantando!'.

En el acto han entonado canciones de libertad "para romper el silencio" ante los conflictos internacionales. Los organizadores han destacado la urgencia de alcanzar una "paz real" frente a la "preocupante escalada militar" en Oriente Medio "tras la agresión de EEUU e Israel contra Irán, así como la situación estructural de castigo sobre los pueblos que se resisten al dictado del imperialismo".

"Sevilla no es indiferente ante la guerra. Hoy nuestras voces son el motor de un mensaje de esperanza y una herramienta de transformación social", señala en un comunicado la citada plataforma, que aglutina a diversas organizaciones sociales, sindicales y políticas.

Sobre el escenario se han sucedido las actuaciones del cantautor Daniel Mata y el rapero senegalés Oumar, junto a la propuesta de baile de Laila Al-khouli y la compañía de teatro La Cólquide, entre otras formaciones que han puesto el arte al servicio de la denuncia social.

La movilización ha contado con el respaldo de figuras de la cultura y el activismo como Rozalén, Carlos Bardem, Isidoro Moreno o Aminatu Haidar, apuntan desde el citado colectivo.