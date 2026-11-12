Cinco empresas optan a la instalación de cámaras de videovigilancia de la movilidad en Mairena (Sevilla)

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MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 12 (EUROPA PRESS)

Cinco empresas se han presentado al concurso que el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) abrió en agosto para instalar un nuevo sistema de cámaras de vigilancia de la movilidad.

Según ha informado el Consistorio, el contrato cuenta con un presupuesto inicial de 260.000 euros y permitirá instalar 60 cámaras de distintos tipos en 2 0 puntos de los diferentes barrios.

La empresa adjudicataria tendrá que suministrar, instalar y poner en marcha el sistema, además de conectarlo con las herramientas municipales. Esta tecnología permitirá a la Policía Local "supervisar mejor el tráfico y consultar información útil para organizar la circulación y gestionar la movilidad en la ciudad".

El alcalde de la localidad , Antonio Conde, ha señalado que el objetivo es "ampliar las herramientas de la Policía Local para gestionar mejor la movilidad , así como seguir afianzando la convivencia y la tranquilidad de nuestros barrios y de Mairena que continúan confirmando los datos."

La Diputación de Sevilla financia esta actuación a través del Programa Sevilla Digital, dentro de su línea de Transporte y Tráfico Inteligente. El Ayuntamiento completa esa financiación con fondos propios para ampliar las prestaciones del sistema.