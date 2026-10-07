Cine, música y espectáculos familiares completan la agenda cultural de Mairena (Sevilla) prevista hasta el fin de semana

Archivo - Espectáculo en Mairena del Aljarafe (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha anunciado que contará durante los próximos días con una "completa agenda cultural" que tendrá al cine, los espectáculos familiares y la música como principales protagonistas, siendo todos los espectáculos de acceso gratuito.

La principal cita será el inicio del Mairena Film Festival, según ha precisado el Consistorio en una nota. El festival comenzará este viernes, 9 de octubre, con su presentación a las 20,00 horas. A continuación, a partir de las 21,00 horas, comenzarán los conciertos, todos ellos en la Plaza de las Naciones. La programación del festival se prolongará hasta el sábado, 17 de octubre.

La agenda continuará el sábado, 10 de octubre, con 'Mis cuentos favoritos', un cuentacuentos incluido en la decimoquinta edición del Ciclo de Narración Oral, a las 12,00 horas en la Biblioteca José Saramago. Ese mismo día, a las 19,00 horas, el Teatro Municipal Villa de Mairena acogerá un concierto de música tradicional de Extremadura, a cargo de la Asociación Valmedinat.

El domingo, 11 de octubre, a las 12,30 horas, el Parque de la Sabiduría será escenario de 'Cultura de calle: Tic Tac Poum', un espectáculo para todos los públicos. La programación ofrece así diferentes propuestas culturales y de ocio dirigidas tanto al público familiar como al público general.

Además, el jueves, 8 de octubre, a las 17,30 horas, el Salón de Plenos del Ayuntamiento acogerá las segundas Jornadas de Salud Mental, con una mesa redonda de expertos. La actividad tendrá entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

La programación reúne durante estos días diferentes disciplinas y espacios del municipio, con una oferta cultural "de calidad, diversa y asequible", en la que las actividades y espectáculos programados tienen carácter gratuito.