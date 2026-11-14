La cinta rumana de Florin Serban 'You Don't Belong Here', Giraldillo de Oro del Festival de Cine Europeo de Sevilla 2026

Escena de 'You Don't Belong Here', filme rumano ganador del Giraldillo de Oro de la vigésimotercera edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla. - SEFF

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La película del director rumano Florin Serban 'You Don't Belong Here' ha sido reconocida este sábado 14 con el Giraldillo de Oro a la mejor película en la vigesimotercera edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla, fallo anunciado en el acto de lectura del palmarés desarrollado en el Teatro Lope de Vega.

El jurado de la Sección Oficial, presidido por Howard A. Rodman --guionista, novelista y vicepresidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood-- e integrado por el director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, las productoras Lisa Marie Russo y Denise O'Dell y el director, escritor y guionista Miguel Ángel Vivas; ha decidido otorgar el máximo galardón a esta cinta, según ha concretado el festival a través de una nota.

Por su parte, el Gran Premio del Jurado ha recaído en 'Casa en ruinas', del cineasta iraní Mohsen Gharaei; mientras el Premio Puerta América viaja a Suecia de la mano de 'Adult Supervision', escrita y dirigida por Alex Schulman y en la carrera a los Óscar a Mejor Película Internacional.

Al respecto, el director del Festival de Sevilla, Manuel Cristóbal, ha precisado que un festival de cine es "grande, sobre todo, por las personas que lo hacen posible y por quienes lo visitan, lo acompañan y lo hacen suyo".

"El recorrido de las películas por los jurados y la Sección Oficial es una parte fundamental de esa experiencia, pero también lo es el vínculo que construimos con la ciudad. Trabajamos de la mano de las salas de cine de Sevilla, porque son ellas las que mantienen vivo el festival durante todo el año", ha agregado.

En concreto, Cristóbal ha asegurado que el objetivo del festival es que Sevilla "siga siendo un punto de encuentro para el cine europeo, sus creadores y, especialmente, para el público. Estamos listos para volar, volemos".

Asimismo, el máximo responsable del festival ha abundado en el "papel protagonista de la ciudad y de sus salas" en la consolidación de un festival que, "una edición más, se despide con un palmarés que reconoce la heterogeneidad y calidad de las cinematografías europeas".

"Un contrato con el espectador, que, una vez situado, podía dejarse llevar por una experiencia cinematográfica de alto interés", ha definido Serban el filme que le hace merecedor del máximo galardón y con el que vuelve a la dirección después de unos años centrado en la escuela de cine que dirige en Bucarest.

Uno de los ejercicios de interpretación que allí desarrollaba le brotó la inspiración para escribir esta historia. El jurado ha resaltado que 'You Don't Belong Here' es "una exploración lúcida de la vida en la ciudad rumana de Resita, y un análisis de las consecuencias a largo plazo de la intolerancia".

"Vemos a Marius, un médico viudo, que vive como un sonámbulo hasta que una violenta pesadilla le despierta. Se trata de una historia sutil, poderosa y magníficamente elaborada sobre una dolorosa simetría moral", han indicado.

Según el fallo, la película "dice mucho sobre el mundo en el que vivimos, pero es la representación que hace de un padre perdido y un hijo perdido lo que le da el poder de romper y sanar nuestros corazones".

La cinta ha recibido también el Premio a la Mejor Dirección Artística, que ha recaído en Bogdan Ionescu, cuyo diseño de producción "nunca llama la atención por sí mismo, sino que siempre está al servicio de los extraordinarios personajes de la película. Ionescu nos construye un mundo rumano que parece plenamente habitado y vivido, como si siempre hubiera existido más allá de los límites de cada fotograma", ha detallado el fallo.

Así, el filme suma estos galardones al Leopardo de Oro, que ya obtuvo en la última edición del Festival de Locarno. Su director añade el Giraldillo de Oro a su ya nutrida colección de premios internacionales, entre los que destacaba previamente el Oso de Plata obtenido en Berlín, en 2010, por 'Si tengo que silbar, silbo'.

Como es tradicional, el domingo 15 se proyectarán las películas ganadoras de esta edición del festival en dos sesiones especiales, en el Teatro Alameda. A las 17,30 horas se podrá ver el Mejor Cortometraje de Animación en la Sección Oficial, 'Gently', y el Mejor Largometraje de la sección Rampa, 'House of the Wind'.

Posteriormente, a las 20,30 horas, se exhibirá 'Fresh Cut' (Mejor Cortometraje de Imagen Real en la Sección Oficial) y se pondrá punto y final al festival con la proyección de la película ganadora del Giraldillo de Oro, 'You Don't Belong Here'.