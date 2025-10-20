El Circuito 3x3 CaixaBank cierra el 25 de octubre la temporada en Sevilla

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Setas de Sevilla, junto a la Plaza de la Encarnación, acogerá este sábado la última cita del Circuito 3x3 CaixaBank 2025, y se convertirá en el escenario de la "gran fiesta final" del mayor evento de baloncesto 3x3, gratuito y al aire libre de España. Una jornada abierta al público en la que se combinarán deporte, convivencia y entretenimiento para todos, con actividades para todos los públicos y aficionados al baloncesto.

La cita reflejará el "espíritu inclusivo y participativo" del lema 'Cancha para Todxs', reforzando así el compromiso de abrir el deporte a toda la sociedad. Para aquellos interesados en participar, las inscripciones estarán abiertas hasta este miércoles, 22 de octubre en 'https://3x3.feb.es/', detalla la entidad en un comunicado.

La organización del encuentro ha sido posible gracias a la colaboración entre la Federación Española de Baloncesto y CaixaBank, junto al apoyo del Ayuntamiento de Sevilla, y la Federación Andaluza de Baloncesto. "Este trabajo conjunto reafirma la misión compartida de acercar el baloncesto a las calles, fomentando la integración, la convivencia y la pasión por el deporte en todas sus formas".

En este sentido, Amalia Gervasini, directora general de instalaciones del Instituto Municipal de Deportes (IMD) de Sevilla ha invitado a toda la comunidad a apuntarse a esta "divertida actividad deportiva". "Es un evento super gratificante que se realizará en un sitio espectacular de la ciudad. Desde el IMD le damos la importancia que tiene el baloncesto 3x3 y vamos a hacer una apuesta grande por sacarlo este año y este es el preámbulo para todas las inscripciones que vamos a abrir en nuestras competiciones municipales".

Por su parte, Ana Belén Morales, directora comercial de CaixaBank en Sevilla, ha manifestado "la suerte de los sevillanos de poder recibir la clausura de una temporada maravillosa del Circuito 3x3 de CaixaBank". "Esto no es casualidad porque Sevilla es una ciudad muy comprometida con el deporte y con el baloncesto y, sobre todo, está muy alineado con los valores que tiene CaixaBank. Ese valor que con el deporte se busca ese impacto positivo en nuestra sociedad y tiene valores comunes como lo son el esfuerzo, el trabajo en equipo, el respeto y sobre todo esta jornada que es totalmente inclusiva".

Asimismo, Aníbal Méndez, delegado de la Federación Andaluza de Baloncesto, ha agradecido a CaixaBank por incentivar este tipo de actividades en la comunidad andaluz y a la Federación de Baloncesto por seguir contando con Sevilla como parada de una temporada más. "Venimos a disfrutar del Circuito 3x3 de CaixaBank en Sevilla y animamos a todo el mundo a que participe y que vivamos una jornada de baloncesto fantástica como se hace habitualmente. Sevilla es una ciudad de baloncesto y a pesar de los pesares, seguimos luchando para que se siga viendo el baloncesto en la ciudad".

TRIPLE SOLIDARIO

Por último, Mamen Martín Salinas, responsable de Acción Social de CaixaBank en Andalucía, ha invitado a la toda la comunidad de Sevilla a participar en el 'Márcate un Triple Solidario', una iniciativa social de CaixaBank que tiene como objetivo recaudar fondos para diferentes fundaciones, en esta oportunidad será para 'Niños con amor'.

"Con la iniciativa del triple solidario, vamos a recaudar dinero para colectivos vulnerables, en esta ocasión en Sevilla la entidad seleccionada que va a ser la beneficiaria es una entidad de personas con discapacidad intelectual. Niños con amor, una entidad que nació en el año 1995 para dar respuesta a necesidades de chicos y chicas que salían de su etapa escolar y necesitaban recursos para sus centros de día".