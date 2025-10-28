El Club Pineda albergará la primera edición del Concurso Hípico de Saltos 'Ciudad de Sevilla'

Presentación, junto a la Torre del Oro, de la primera edición del Concurso Hípico de Saltos 'Ciudad de Sevilla'. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado este martes el Concurso Hípico de Saltos 'Ciudad de Sevilla', un nuevo evento que se suma al calendario de grandes competiciones de la ciudad y que celebrará su primera edición del 7 al 9 de noviembre en el Real Club Pineda con puertas abiertas y acceso gratuito. En el acto han participado la delegada municipal de Deportes, Silvia Pozo, y el presidente del citado club, Rodrigo Molina.

En una nota de prensa del Consistorio, Pozo subrayado que Sevilla "suma una cita de primer nivel a su agenda deportiva", con un formato abierto a todos los sevillanos, gratuito y pensado para disfrutar en familia. "Queremos que el 'Ciudad de Sevilla' nazca con vocación de continuidad y se convierta en un referente del calendario nacional, gracias a la colaboración público-privada entre el IMD y el Real Club Pineda".

Se estima que este certamen reúna 420 caballos y movilice a alrededor de 1.450 personas vinculadas a los equipos, con una dotación en premios de 28.000 euros. El programa deportivo comprende nueve pruebas oficiales distribuidas a lo largo de las tres jornadas.

En el marco del concurso, se rendirá homenaje al jinete olímpico Luis Astolfi, figura clave de la hípica española "estrechamente ligada" al Real Club Pineda, en reconocimiento a su trayectoria y a su legado ecuestre, ha señalado Pozo.

"Sevilla es una ciudad preparada para albergar grandes eventos por la calidad de sus instalaciones y nuestra experiencia organizativa. Con este concurso reforzamos nuestra apuesta por este deporte que combina la tradición de siglos con valores fundamentales como el esfuerzo y el respeto", ha concluido la delegada.