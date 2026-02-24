Una colisión entre un coche y una moto en la A-49 en Camas complica la salida de Sevilla, sin heridos

Accidente en la A-49 a la altura de Camas (Sevilla) - DGT

SEVILLA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha indicado que un accidente de tráfico está complicado la salida de Sevilla, por la A-49, en el entorno de Camas con hasta dos kilómetros de retenciones.

Fuentes del 112 Andalucía han confirmado a Europa Press que se ha producido una colisión entre una moto y un turismo en el kilómetro 1 a las 16,15 horas.

Los servicios sanitarios han indicado que ninguna persona ha resultado herida por el siniestro.