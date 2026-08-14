Una colisión entre cuatro vehículos en la AP-4 a la altura de Los Palacios provoca retenciones hacia Cádiz y Sevilla

Imagen de la DGT del accidente - DGT

LOS PALACIOS (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

Una colisión múltiple entre cuatro vehículos en la AP-4 a la altura de Los Palacios (Sevilla) ha provocado siete kilómetros de retenciones sentido Sevilla y cinco sentido Cádiz.

Según han confirmado fuentes del 112, a las 11,30 han recibido el aviso de una colisión en el kilómetro siete de esta vía, sentido Sevilla, con dos posibles heridos aún pendientes de confirmar.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Guardia Civil de Tráfico y del 061, así como una grúa para retirar a los vehículos involucrados que han provocado según ha indicado la Dirección General de Tráfico (DGT), el corte del carril izquierdo sentido Sevilla.